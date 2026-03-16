Advogada explica: quem tem imóvel sem escritura pode fazer regularização no cartório

Procedimento chamado adjudicação compulsória permite obter a escritura mesmo quando o vendedor não aparece para assinar a transferência do imóvel

Gabriel Yuri Souto - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Muitas pessoas compram um imóvel, pagam todo o valor combinado e passam anos morando no local sem conseguir a escritura definitiva. Em muitos casos, o comprador possui apenas um contrato de compra e venda.

No entanto, o vendedor não aparece para assinar a transferência ou não consegue mais realizar o procedimento.

De acordo com a advogada Simone Calili, especialista em herança e patrimônio e criadora do perfil @simonecaliliadv, existe um caminho legal para resolver essa situação.

Trata-se da adjudicação compulsória, mecanismo que permite regularizar o imóvel mesmo sem a assinatura do vendedor.

Assim, quando o comprador comprova que cumpriu sua parte no acordo, ele pode obter a escritura e registrar o imóvel em seu nome.

O que é adjudicação compulsória

A adjudicação compulsória funciona como um instrumento jurídico que garante ao comprador o direito de transferir a propriedade do imóvel.

Para utilizar esse procedimento, o interessado precisa demonstrar três pontos principais:

existência de contrato de compra e venda

pagamento integral do imóvel

direito à transferência da propriedade

Quando essas condições são comprovadas, o cartório ou a Justiça reconhece o direito do comprador. Dessa forma, o imóvel passa a ter registro formal em nome de quem adquiriu o bem.

Procedimento também pode ser feito direto no cartório

Nos últimos anos, a legislação passou a permitir que a adjudicação compulsória seja realizada diretamente no cartório, em determinadas situações.

Isso acontece quando a documentação está completa e não existe disputa entre as partes. Nesse cenário, o processo se torna mais simples.

Além disso, o procedimento costuma ser:

mais rápido

menos burocrático

menos custoso

Por isso, muitos compradores que possuem apenas contrato de compra e venda conseguem resolver a situação sem precisar abrir um processo judicial.

Por que regularizar o imóvel é fundamental

Manter um imóvel sem escritura pode gerar diversos problemas ao longo do tempo. Por esse motivo, especialistas recomendam buscar a regularização sempre que possível.

Sem o registro formal, o proprietário pode enfrentar dificuldades para:

vender o imóvel

financiar o bem em bancos

transferir a propriedade para herdeiros

evitar disputas ou questionamentos jurídicos

Portanto, regularizar o imóvel garante mais segurança jurídica. Além disso, a escritura registrada aumenta o valor e facilita negociações futuras.

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