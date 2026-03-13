Não é a cebola, nem o olho: o tempero que chefs usam para deixar o arroz saboroso

Mistura simples, feita com ingredientes que muita gente já tem em casa, pode mudar o sabor do arroz do dia a dia

Layne Brito - 13 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

Quem pensa que o segredo de um arroz realmente saboroso está apenas no modo de preparo pode estar deixando passar um detalhe que faz toda a diferença.

Em muitas cozinhas, o truque não envolve ingredientes caros nem técnicas complicadas, mas sim uma combinação prática que facilita a rotina e ainda intensifica o sabor das receitas.

A solução, na verdade, está em uma pasta caseira de temperos, feita com alho, cebola, azeite, sal e um toque de louro em pó.

A mistura pode ser batida no processador até ganhar consistência cremosa e, depois, armazenada na geladeira para ser usada aos poucos no preparo do arroz e de outros pratos do dia a dia.

Além de trazer mais praticidade para quem cozinha, a pasta concentra sabores que ajudam a deixar o arroz mais aromático e marcante.

O alho e a cebola formam uma base clássica, enquanto o azeite ajuda na conservação e na textura da mistura. Já o louro em pó entra como diferencial, dando um toque especial sem pesar no paladar.

Na hora de usar, basta refogar uma pequena porção da pasta antes de acrescentar o arroz e a água.

O resultado é um preparo mais uniforme, saboroso e com aquele gosto de comida bem feita, sem exigir muito tempo na cozinha.

Outro ponto que chama atenção é a durabilidade.

Quando armazenada corretamente em um pote fechado e mantida sob refrigeração, a pasta pode permanecer na geladeira por vários dias, servindo como uma alternativa prática para quem quer ganhar tempo sem abrir mão do sabor.

Mais do que um simples tempero, a mistura vira uma espécie de coringa culinário.

E é justamente nessa praticidade que mora o segredo para transformar um arroz comum em um acompanhamento muito mais apetitoso.

