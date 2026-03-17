BC comunica exposição de chaves Pix em sistema do MP de Goiás

Incidente envolve 93 registros e não expõe senhas

Agência Brasil Da Agência Brasil -
BC comunica exposição de chaves Pix em sistema do MP de Goiás
(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Banco Central (BC) informou nesta terça-feira (17) a ocorrência de um incidente de segurança com dados pessoais vinculados a chaves Pix. O caso está relacionado a acessos indevidos em sistema operado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO).

De acordo com a autoridade monetária, foram expostos dados cadastrais ligados a 93 chaves Pix em 1º de março. As informações incluem nome do usuário, CPF com máscara (CPF com asteriscos), instituição financeira de relacionamento, número da agência e informações sobre conta bancária.

Posteriormente, o MPGO informou que as 93 chaves Pix estão vinculadas a 51 CPFs.

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O BC e o MPGO ressaltaram que não houve vazamento de dados sensíveis, como senhas, saldos, extratos ou qualquer informação protegida por sigilo bancário. Segundo o órgão, os dados acessados não permitem movimentação financeira nem acesso às contas dos usuários.

Este é o segundo incidente envolvendo o sistema Pix em 2026. Em janeiro, dados de 5.290 chaves de clientes de um pequeno banco foram expostos.

O Ministério Público de Goiás divulgou, em seu site oficial, um canal para que cidadãos possam verificar se foram afetadosO Banco Central alertou que não haverá contato direto com usuários por telefone, mensagens, e-mail ou aplicativos.

Ainda segundo o BC, medidas já foram adotadas para apurar o caso de forma detalhada. Embora a legislação não exija a divulgação em situações de baixo impacto, o órgão afirmou que decidiu tornar o incidente público em nome da transparência.

Reutilização de senha

Segundo o MPGO, nenhum integrante do órgão constou da lista de CPFs consultados.

O incidente, informou o Ministério Público do estado, decorreu do comprometimento de credencial de acesso de integrante do órgão, em razão da reutilização da senha institucional em serviço externo à rede corporativa (site de instituição privada), circunstância que possibilitou sua exposição indevida e posterior utilização não autorizada.

Agência Brasil

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