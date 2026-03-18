Em alta, preço da gasolina chega a R$ 9,99 e acende alerta em motoristas

Valor encontrado em postos chama atenção de motoristas e amplia a preocupação com os impactos no orçamento e no custo de vida

Layne Brito - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Abastecer o carro, que já faz parte da rotina de milhões de brasileiros, tem se tornado também um momento de apreensão. Em meio à sequência de reajustes, oscilações e diferenças cada vez mais visíveis entre um posto e outro, motoristas passaram a se deparar com preços que parecem desafiar qualquer previsão e pesam ainda mais no bolso.

Em alguns estabelecimentos da cidade de São Paulo, o litro da gasolina já chegou a R$ 9,99, especialmente em versões premium, um patamar que causa espanto e reforça a sensação de que manter um veículo se tornou um desafio diário.

O valor, que há alguns anos parecia distante da realidade do país, agora surge como símbolo de um cenário que pressiona diretamente o orçamento das famílias e afeta desde deslocamentos simples até a rotina de trabalho.

O aumento dos combustíveis não atinge apenas quem abastece.

Quando a gasolina sobe, o impacto tende a se espalhar para outros setores da economia, encarecendo serviços, transporte e até produtos do dia a dia.

O reflexo aparece no frete, na mobilidade urbana e no custo final pago pelo consumidor em diferentes áreas.

Diante desse cenário, cresce também a busca por alternativas para economizar, comparar preços e reduzir gastos sempre que possível.

Ainda assim, para muitos brasileiros, a margem para adaptação tem ficado cada vez menor, principalmente quando o combustível deixa de ser apenas uma despesa comum e passa a comprometer parte significativa da renda mensal.

Mais do que um susto na hora de abastecer, os preços elevados reacendem um alerta sobre o peso dos combustíveis na vida da população.

Quando o litro se aproxima dos dois dígitos, o impacto deixa de ser apenas simbólico e passa a ser sentido, de forma concreta, em toda a economia.

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