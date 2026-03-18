Fatal Model lança concorrente ao OnlyFans e aposta em patrocínio ao Vila Nova para aumentar número de assinantes
Parceria foi apresentada com a presença de uma das principais criadoras de conteúdo da plataforma
O Vila Nova anunciou um novo patrocinador master para a temporada: a FatalFans, plataforma de conteúdo adulto ligada à Fatal Model, que já era parceira do clube.
A marca passará a estampar o uniforme principal do time goiano, reforçando a relação entre as partes e marcando uma nova fase do acordo.
A iniciativa faz parte de uma estratégia da empresa para ampliar sua presença no ambiente digital e aumentar a base de usuários.
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Como parte da ação, a influenciadora Martina Oliveira, criadora de conteúdo adulto, participou da apresentação oficial da parceria e deve marcar presença em eventos e ações ligadas ao clube.
“Estou muito feliz porque é a primeira vez que uma criadora de conteúdo se coloca assim diante da imprensa no futebol, que é um espaço conservador. Isso abre espaço para sermos vistas como profissionais”, afirmou.
Segundo a empresa, a escolha pelo Vila Nova levou em consideração a proximidade construída nos últimos anos e o potencial de alcance junto à torcida.
A influenciadora também deve acompanhar de perto o próximo compromisso do time, que será nesta quarta-feira (18), quando o Vila Nova enfrenta o Confiança pela Copa do Brasil, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).
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