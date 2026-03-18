Grave acidente na GO-164 deixa quatro mortos da mesma família; vítimas foram identificadas

Caminhonete colidiu em alta velocidade contra a traseira de um caminhão que tinha apresentado problemas na estrada

Davi Galvão Davi Galvão -
Caminhonete ficou severamente avariada após o acidente. (Foto: Reprodução)
Caminhonete ficou severamente avariada após o acidente. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente na noite de terça-feira (17) resultou na morte de quatro pessoas da mesma família na GO-164, em Santa Helena de Goiás.

As vítimas estavam em uma caminhonete que colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão bitrem, que estava parado sobre a pista por falta de combustível.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo de carga ocupava parte da rodovia e parte do acostamento no momento do impacto, registrado por volta das 20h, na altura do km 220.

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O motorista da caminhonete não conseguiu frear a tempo de evitar a batida.

Caminhonete colidiu contra a traseira do caminhão. (Foto: Reprodução)

Caminhonete colidiu contra a traseira do caminhão. (Foto: Reprodução)

As vítimas fatais foram identificadas como: Hilda de Souza Barros, 91 anos; Maria Madalena Barros da Cruz, 69 anos; Adair do Nascimento Freitas Barros, 67 anos; André Luis Souza Barros, 28 anos (condutor do veículo).

Uma quinta passageira, Eleusa Maria Barros de Sá, de 72 anos, sobreviveu à colisão, mas sofreu ferimentos graves. Ela foi socorrida com fraturas nas duas pernas e diversas escoriações, sendo encaminhada imediatamente para o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás.

O motorista do caminhão passou pelo teste do etilômetro (bafômetro), que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. O caso segue sob investigação para determinar as responsabilidades e as condições de sinalização da via no momento do acidente.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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