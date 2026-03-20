Em vigor: nova regra permite que idosos escolham em cartório quem cuidará da saúde e do patrimônio em caso de incapacidade

Uma decisão que antes ficava nas mãos da Justiça agora pode ser tomada com antecedência, e evitar conflitos no futuro

Layne Brito - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Imagine não poder mais decidir sobre a própria vida. Em situações como doenças graves, acidentes ou perda de lucidez, escolhas importantes acabam ficando nas mãos de terceiros, e nem sempre da forma que a pessoa gostaria.

Agora, uma nova regra já em vigor permite que esse cenário seja diferente.

Idosos podem definir, em cartório, quem será responsável por cuidar da saúde e administrar o patrimônio caso venham a ficar incapazes no futuro.

A medida traz mais autonomia e segurança, já que a decisão passa a ser feita em vida, de forma consciente e registrada oficialmente.

Antes, esse tipo de definição dependia de processos judiciais, que muitas vezes demoravam e geravam conflitos entre familiares.

Com a nova possibilidade, o próprio idoso escolhe alguém de confiança para assumir essa responsabilidade.

Isso inclui decisões médicas, financeiras e administrativas, respeitando a vontade previamente estabelecida.

Além de evitar disputas, a mudança também funciona como uma forma de proteção.

Em momentos delicados, como casos de demência, AVC ou outras condições que comprometam a capacidade de decisão, já existe uma orientação clara sobre quem deve agir e como conduzir as escolhas.

Outro ponto importante é que o procedimento pode ser feito de forma simples em cartório, sem necessidade de um processo longo.

Isso torna o acesso mais fácil e incentiva o planejamento antecipado.

Especialistas destacam que a medida não deve ser vista apenas como algo voltado para a velhice, mas como um instrumento de organização e prevenção.

Afinal, imprevistos podem acontecer em qualquer fase da vida.

Ao permitir que cada pessoa decida quem irá representá-la em momentos críticos, a nova regra marca uma mudança importante na forma de lidar com o futuro.

Mais do que uma formalidade, trata-se de garantir respeito às próprias escolhas, mesmo quando não for mais possível expressá-las.

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