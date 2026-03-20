Mega-Sena: adolescente é sequestrada por prêmio de R$ 100 milhões

Crime foi motivado após criminosos descobrirem que familiar da vítima teria ganhado quantia milionária no Espírito Santo

Gabriel Yuri Souto - 20 de março de 2026

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Uma adolescente, de 16 anos, foi sequestrada após criminosos descobrirem que um parente dela havia sido premiado com quase R$ 100 milhões na Mega-Sena. As informações são do G1. Segundo o portal, a jovem foi resgatada sem ferimentos durante uma operação da Polícia Civil (PC) do Espírito Santo, realizada na última quarta-feira (18).

De acordo com a PC, o crime começou no dia 16 de março, no município de Barra de São Francisco, no Noroeste capixaba. As investigações apontam qye o grupo criminoso inicialmente pretendia sequestrar um familiar direto do ganhador, mas, diante das dificuldades, decidiu capturar a adolescente, que não possui vínculo consanguíneo com o premiado.

A PC identificou que a ação foi coordenada remotamente por um detento custodiado em um presídio de Teixeira de Freitas (BA), apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho. A partir de trabalho de inteligência, os agentes localizaram o cativeiro no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, no Sul da Bahia.

Com a confirmação do local, equipes do Espírito Santo se deslocaram até o estado vizinho e realizaram a operação em conjunto com forças de segurança baianas. Durante o cerco ao imóvel, um dos suspeitos reagiu armado com um revólver calibre .32, foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

No local, foram apreendidos a arma utilizada, um veículo com restrição de roubo e cerca de 800 gramas de drogas, entre crack e maconha.

Conforme a PC, o prêmio que motivou o crime foi sorteado em agosto de 2025 e pagou R$ 99,59 milhões a um apostador de Barra de São Francisco. Após a divulgação do resultado, criminosos passaram a monitorar possíveis familiares do ganhador, com o objetivo de extorquir valores.

A adolescente permaneceu cerca de dois dias em cativeiro até ser resgatada. Ela foi levada de volta ao Espírito Santo e entregue à família.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer todos os detalhes do caso.

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