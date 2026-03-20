Mega-Sena: adolescente é sequestrada por prêmio de R$ 100 milhões
Crime foi motivado após criminosos descobrirem que familiar da vítima teria ganhado quantia milionária no Espírito Santo
Uma adolescente, de 16 anos, foi sequestrada após criminosos descobrirem que um parente dela havia sido premiado com quase R$ 100 milhões na Mega-Sena. As informações são do G1. Segundo o portal, a jovem foi resgatada sem ferimentos durante uma operação da Polícia Civil (PC) do Espírito Santo, realizada na última quarta-feira (18).
De acordo com a PC, o crime começou no dia 16 de março, no município de Barra de São Francisco, no Noroeste capixaba. As investigações apontam qye o grupo criminoso inicialmente pretendia sequestrar um familiar direto do ganhador, mas, diante das dificuldades, decidiu capturar a adolescente, que não possui vínculo consanguíneo com o premiado.
A PC identificou que a ação foi coordenada remotamente por um detento custodiado em um presídio de Teixeira de Freitas (BA), apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho. A partir de trabalho de inteligência, os agentes localizaram o cativeiro no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, no Sul da Bahia.
Com a confirmação do local, equipes do Espírito Santo se deslocaram até o estado vizinho e realizaram a operação em conjunto com forças de segurança baianas. Durante o cerco ao imóvel, um dos suspeitos reagiu armado com um revólver calibre .32, foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
No local, foram apreendidos a arma utilizada, um veículo com restrição de roubo e cerca de 800 gramas de drogas, entre crack e maconha.
Conforme a PC, o prêmio que motivou o crime foi sorteado em agosto de 2025 e pagou R$ 99,59 milhões a um apostador de Barra de São Francisco. Após a divulgação do resultado, criminosos passaram a monitorar possíveis familiares do ganhador, com o objetivo de extorquir valores.
A adolescente permaneceu cerca de dois dias em cativeiro até ser resgatada. Ela foi levada de volta ao Espírito Santo e entregue à família.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer todos os detalhes do caso.
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