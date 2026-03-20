Mega-Sena 2986: apostadores de 10 estados levam prêmio de mais de R$ 30.740,63; veja as cidades sorteadas

Mesmo sem vencedor na faixa principal, dezenas de apostas espalhadas pelo país garantiram prêmios na quina

Gabriel Yuri Souto - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)

O concurso 2986 da Mega-Sena terminou sem ganhadores na faixa principal, mas premiou 33 apostas que acertaram cinco números. Cada uma delas vai receber R$ 30.740,63, conforme sorteio realizado na noite desta quinta-feira (19), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas vencedoras estão distribuídas por 10 estados brasileiros, com destaque para Minas Gerais, que concentrou sete bilhetes premiados. Também houve ganhadores em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná.

As dezenas sorteadas foram 01, 05, 13, 26, 41 e 53. Ao todo, 2.117 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 789,87 cada. A arrecadação total do concurso foi de R$ 25,4 milhões.

Entre os estados com ganhadores, Minas Gerais lidera com apostas em Belo Horizonte, Bom Jardim de Minas, Itabira, Montes Claros, Ouro Branco e Pouso Alegre, sendo esta última com dois bilhetes premiados.

Na sequência, São Paulo também aparece com várias apostas vencedoras, incluindo cidades como Campinas, Caraguatatuba, Fernandópolis, São José dos Campos, Barão de Antonina e a capital paulista, que teve duas apostas premiadas.

Outros estados contemplados foram Bahia, com ganhadores em Salvador, Miguel Calmon e Wenceslau Guimarães; Distrito Federal, com três apostas em Brasília; além de Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Alagoas.

Entre as cidades premiadas também estão Maceió (AL), Jaboatão dos Guararapes e Petrolina (PE), Campo Maior e Teresina (PI), Congonhinhas, Cornélio Procópio e Nova Santa Rosa (PR), Petrópolis e Rio de Janeiro (RJ), além de Porto Alegre e Sant’Ana do Livramento (RS).

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado neste sábado (21), com prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Para apostar, o jogador deve escolher entre seis e 60 números, sendo que o prêmio principal é pago a quem acertar todas as dezenas. Também é possível ganhar valores menores com quatro ou cinco acertos. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

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