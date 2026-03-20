Morre Chuck Norris, grande ícone dos filmes de ação, aos 86 anos

Problema de saúde não foi especificado pela família e, ainda na semana passada, ator apareceu publicamente treinando artes marciais

Folhapress - 20 de março de 2026

Chuck norris faleceu aos 86 anos. (Foto: Divulgação)

Chuck Norris, ator célebre por ter estrelado filmes de ação e a série “Walker, o Ranger do Texas”, morreu nesta quinta-feira (19), aos 86 anos. A informação foi confirmada pela família do ator.

“Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz”, escreveram em nota à imprensa.

O astro passou por uma internação no Havaí, após uma emergência médica, segundo o portal TMZ. Não se sabe qual foi o motivo da hospitalização do artista, que completou 86 anos no dia 10 de março.

Ele teria sido hospitalizado na ilha de Kauai, e o problema teria se dado de forma repentina, já que o astro apareceu, na última semana, treinando luta, em vídeos nas redes sociais. “Eu não envelheço. Eu subo de nível”, afirmou na postagem. “Nada como um pouco de ação em um dia ensolarado para fazer você se sentir jovem.

“O ator e lutador marcial faixa-preta, criador do estilo Chun Kuk Do, é um dos maiores astros do cinema americano dos anos 1980, estrela de longas como “Comando Delta” e “Braddock – O Super Comando”.