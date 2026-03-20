Walter Vosgrau nega composição com Marconi Perillo e candidatura a vice-governador

Em nota, vice-prefeito de Anápolis negou informação de que buscaria formar aliança com ex-governador para eleições de 2026

Ícaro Gonçalves - 20 de março de 2026

Esclarecimento veio após encontro com o tucano em Anápolis (Imagens: Captura de tela/Instagram)

O vice-prefeito de Anápolis Walter Vosgrau (PSD) refutou, nesta sexta-feira (20), os rumores de que estaria se aproximando politicamente do ex-governador Marconi Perillo (PSDB).

Em nota publicada nas redes sociais, o gestor negou os rumores de que buscaria formar composição como vice-governador em uma provável nova candidatura de Marconi ao Palácio das Esmeraldas.

“Em respeito aos cidadãos de Anápolis e aos meus apoiadores, esclareço que a notícia veiculada recentemente sobre minha participação em reuniões políticas com o ex-governador Marconi Perillo não condiz com a realidade dos fatos”, iniciou Vosgrau no texto.

O vice-prefeito também cita uma fotografia divulgada pela imprensa goiana na qual ele e Marconi se encontram.

“A imagem registra um encontro casual e institucional, comum à vida pública. Porém, em nenhum momento houve qualquer conversa ou possibilidade de composição como vice. Diferente do que foi sugerido em publicações, essa pauta não existe e não existiu”, complementa.

A foto em questão foi registrada na terça-feira (17), quando Marconi foi recepcionado por Vosgrau, que também é médico, para uma reunião com proprietários de clínicas e hospitais de Anápolis.

“Minha decisão e meu compromisso com nossa cidade seguem inalterados: sou pré-candidato a Deputado Federal. Sigo firme neste propósito, pautado pela transparência e pelo trabalho independente em favor de Anápolis”, finalizou o texto.

Confira a nota de esclarecimento publicada pelo vice-prefeito:

Em respeito aos cidadãos de Anápolis e aos meus apoiadores, esclareço que a notícia veiculada recentemente sobre minha participação em reuniões políticas com o ex-governador Marconi Perillo não condiz com a realidade dos fatos.

A imagem registra um encontro casual e institucional, comum à vida pública, porém, em nenhum momento houve qualquer conversa ou possibilidade de composição como vice. Diferente do que foi sugerido em publicações, essa pauta não existe e não existiu.

Minha decisão e meu compromisso com nossa cidade seguem inalterados: sou pré-candidato a Deputado Federal. Sigo firme neste propósito, pautado pela transparência e pelo trabalho independente em favor de Anápolis.

Seguimos com a verdade.

Walter Vosgrau, Vice-prefeito de Anápolis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!