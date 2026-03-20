Walter Vosgrau nega composição com Marconi Perillo e candidatura a vice-governador
Em nota, vice-prefeito de Anápolis negou informação de que buscaria formar aliança com ex-governador para eleições de 2026
O vice-prefeito de Anápolis Walter Vosgrau (PSD) refutou, nesta sexta-feira (20), os rumores de que estaria se aproximando politicamente do ex-governador Marconi Perillo (PSDB).
Em nota publicada nas redes sociais, o gestor negou os rumores de que buscaria formar composição como vice-governador em uma provável nova candidatura de Marconi ao Palácio das Esmeraldas.
“Em respeito aos cidadãos de Anápolis e aos meus apoiadores, esclareço que a notícia veiculada recentemente sobre minha participação em reuniões políticas com o ex-governador Marconi Perillo não condiz com a realidade dos fatos”, iniciou Vosgrau no texto.
O vice-prefeito também cita uma fotografia divulgada pela imprensa goiana na qual ele e Marconi se encontram.
“A imagem registra um encontro casual e institucional, comum à vida pública. Porém, em nenhum momento houve qualquer conversa ou possibilidade de composição como vice. Diferente do que foi sugerido em publicações, essa pauta não existe e não existiu”, complementa.
A foto em questão foi registrada na terça-feira (17), quando Marconi foi recepcionado por Vosgrau, que também é médico, para uma reunião com proprietários de clínicas e hospitais de Anápolis.
“Minha decisão e meu compromisso com nossa cidade seguem inalterados: sou pré-candidato a Deputado Federal. Sigo firme neste propósito, pautado pela transparência e pelo trabalho independente em favor de Anápolis”, finalizou o texto.
Confira a nota de esclarecimento publicada pelo vice-prefeito:
Em respeito aos cidadãos de Anápolis e aos meus apoiadores, esclareço que a notícia veiculada recentemente sobre minha participação em reuniões políticas com o ex-governador Marconi Perillo não condiz com a realidade dos fatos.
A imagem registra um encontro casual e institucional, comum à vida pública, porém, em nenhum momento houve qualquer conversa ou possibilidade de composição como vice. Diferente do que foi sugerido em publicações, essa pauta não existe e não existiu.
Minha decisão e meu compromisso com nossa cidade seguem inalterados: sou pré-candidato a Deputado Federal. Sigo firme neste propósito, pautado pela transparência e pelo trabalho independente em favor de Anápolis.
Seguimos com a verdade.
Walter Vosgrau, Vice-prefeito de Anápolis.
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