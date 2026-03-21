A palavra da língua portuguesa que tem apenas 5 letras, mas 50 significados diferentes

Com dezenas de sentidos registrados em dicionário, essa palavra revela como o contexto molda o significado no português cotidiano

Gustavo de Souza - 21 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Joshua Hoehne/Unsplash)

Curta e presente no cotidiano, essa palavra concentra uma complexidade incomum. Com apenas cinco letras, o termo reúne mais de 50 significados no dicionário Michaelis, abrangendo áreas como gramática, costura, música, religião e geometria.

O fenômeno é conhecido como polissemia: quando uma mesma palavra assume diferentes sentidos conforme o contexto. No caso do termo “ponto”, isso evidencia a flexibilidade e a riqueza do português.

Seu significado muda conforme é usado. “Ponto” pode indicar o fim de uma frase, uma parada de ônibus, o grau de cozimento de um alimento ou até um cântico religioso.

Dependendo de como é empregado, seu sentido também passa a ser figurado. Em frases como “esse é o meu ponto”, ele passa a representar opinião ou argumento central.

Usos variados no dia a dia

O Michaelis, dicionário de língua portuguesa e estrangeira publicado no Brasil pela editora Melhoramentos, registra definições que vão de marcas e sinais a aplicações técnicas. “Ponto” pode ser uma costura, um trecho de texto ou uma referência espacial.

Na saúde, designa a união cirúrgica com fio e agulha e também aparece em práticas como a acupuntura e no sistema braile. Além disso, está presente em jogos, na culinária e em expressões culturais.

Muito além da gramática

Um estudo de 2012 do linguista Jorge Bidarra aponta que a polissemia vai além das regras gramaticais. Segundo ele, fatores como experiência e repertório cultural influenciam na interpretação.

Isso ajuda a explicar por que palavras simples podem gerar entendimentos distintos entre falantes, especialmente em situações ambíguas.

A variedade de sentidos mostra como o português depende do contexto para construir significado. Mais do que uma palavra comum, “ponto” sintetiza a dinâmica de um idioma vivo e em constante transformação.

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