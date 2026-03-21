Governo impõe novas regras proibindo proprietários de manterem pets no terraço da residência

Hábito comum para muitas pessoas de manter animal de estimação no terraço passa a acender alerta entre tutores

Gustavo de Souza - 21 de março de 2026

(Imagem: Ilustração)

Manter cães e gatos isolados em terraços e varandas deixou de ser um hábito tolerado para se tornar alvo de punição. Na Espanha, a Lei de Bem-Estar Animal, em vigor desde 2023, passou a proibir a permanência habitual desses animais em áreas externas como sacadas, coberturas e pátios.

A medida faz parte de uma mudança mais ampla, que reconhece os animais de companhia como seres que exigem cuidado contínuo, proteção e condições adequadas de vida. A legislação estabelece deveres claros aos tutores e amplia a fiscalização sobre práticas consideradas prejudiciais.

O que a nova lei determina

Entre as principais regras, está a proibição de manter pets de forma contínua em terraços e espaços similares. Além disso, a norma limita o tempo sem supervisão: nenhum animal pode ficar sozinho por mais de três dias, enquanto cães não devem permanecer sem acompanhamento por mais de 24 horas.

As penalidades variam conforme a gravidade da infração. Multas podem chegar a valores elevados e, em casos mais severos, o tutor pode perder a guarda do animal.

Reflexos no Brasil e mudança de comportamento

Embora o Brasil ainda não tenha uma lei específica sobre terraços, o entendimento jurídico tem avançado. Manter animais em locais inadequados, expostos ao sol, chuva e isolamento, pode ser enquadrado como maus-tratos, com pena de reclusão de dois a cinco anos.

Estados como São Paulo já detalham o conceito de alojamento inadequado, reforçando a necessidade de espaço adequado, higiene, alimentação e estímulos.

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