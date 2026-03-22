Adeus, documento esquecido: CNH Digital cresce no Brasil e facilita a vida do motorista no trânsito do dia a dia

Documento digital ganha adesão, integra serviços e reduz burocracia, mas ainda exige atenção a regras e etapas presenciais

Gustavo de Souza - 22 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

Esquecer a carteira de motorista já não é mais um problema para milhões de brasileiros. Com a consolidação da CNH Digital, o documento passou a ser acessado diretamente pelo celular, com validade jurídica e integração a outros serviços de trânsito.

Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a versão eletrônica tem o mesmo valor legal da impressa e pode ser apresentada em fiscalizações em todo o país, desde que seja apresentada pelo aplicativo oficial.

O appCarteira Digital de Trânsito permite acesso ao documento mesmo sem conexão com a internet, após o primeiro download. A funcionalidade garante mais segurança em situações de fiscalização.

Além da habilitação, o sistema também reúne o CRLV-e, documento do veículo em versão digital. A integração reduz a necessidade de portar papéis e centraliza as informações em um único ambiente, facilitando a rotina dos condutores.

Seguro e descomplicado

A CNH Digital conta com mecanismos de autenticação que aumentam a confiabilidade. Entre eles estão QR Code para verificação e assinatura digital com certificação, o que dificulta falsificações.

De acordo com o Ministério dos Transportes, essas tecnologias fazem parte da estratégia de digitalização dos serviços públicos, com foco em segurança e praticidade para o cidadão.

Além de segurança, ficou mais fácil lidar com a CNH, sendo possível iniciar o processo de renovação diretamente pelo celular. O motorista pode acessar o aplicativo, atualizar dados, pagar taxas e acompanhar o andamento da solicitação.

No entanto, a renovação completa ainda depende de exigências legais, como exames médicos e, em alguns casos, avaliação psicológica. Essas etapas podem exigir comparecimento presencial ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), conforme regras de cada estado.

Apesar da praticidade, especialistas recomendam atenção no uso. Manter o aplicativo atualizado é fundamental para garantir o funcionamento correto e acesso às novas funcionalidades.

Também é importante evitar o compartilhamento do documento e proteger o celular com senha ou biometria, reduzindo o risco de acesso indevido às informações pessoais.

Crescimento e tendência de digitalização

A ampliação da CNH Digital acompanha o avanço dos serviços públicos digitais no Brasil. A adesão vem crescendo nos últimos anos, impulsionada pela praticidade e pela integração com outros documentos.

A expectativa do governo federal é ampliar ainda mais a digitalização, reduzindo burocracias e tornando o acesso aos serviços de trânsito mais simples e eficiente.

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