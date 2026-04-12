Por que você não deve guardar ovos na porta da geladeira, segundo especialistas

Hábito comum em muitas cozinhas pode comprometer a conservação dos ovos mais do que muita gente imagina

Layne Brito - 12 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela)

Em muitas casas, guardar os ovos na porta da geladeira parece quase automático. O espaço já vem separado, a organização parece prática e o hábito acaba se repetindo sem qualquer desconfiança.

À primeira vista, tudo faz sentido: os ovos ficam visíveis, fáceis de pegar e bem acomodados.

O problema é que justamente essa praticidade pode esconder um erro silencioso que interfere diretamente na conservação do alimento.

O que pouca gente percebe é que nem sempre o local mais conveniente é o mais adequado.

Quando o assunto é armazenamento, pequenas variações de temperatura fazem diferença, e os ovos estão entre os alimentos que mais exigem cuidado nesse ponto.

Por isso, especialistas costumam alertar que a porta da geladeira, apesar de parecer o lugar ideal, não é a melhor escolha para mantê-los frescos por mais tempo.

Por que a porta da geladeira não é recomendada

A principal razão está na oscilação de temperatura. Toda vez que a geladeira é aberta, a porta é a área que mais sofre com a entrada de ar quente do ambiente.

Isso faz com que os ovos fiquem expostos a mudanças constantes, o que pode prejudicar a conservação ao longo dos dias.

Além disso, como se trata de um alimento delicado, esse vai e vem de temperatura pode comprometer a durabilidade e afetar a qualidade mais rapidamente.

Em vez de permanecerem em uma condição mais estável, os ovos acabam sujeitos a um ambiente menos favorável dentro do próprio refrigerador.

Onde o ideal é guardar os ovos

O mais indicado é colocá-los nas prateleiras internas da geladeira, onde a temperatura costuma permanecer mais constante.

Esse cuidado simples ajuda a preservar melhor o alimento e reduz as chances de perda de frescor antes do esperado.

Outro detalhe importante é manter os ovos, de preferência, na própria embalagem ou em recipiente bem protegido.

Isso ajuda a evitar contato com odores de outros alimentos e contribui para uma armazenagem mais segura no dia a dia.

Como esse cuidado faz diferença

Embora pareça um detalhe pequeno, a forma de guardar os ovos influencia diretamente na rotina da cozinha.

Um armazenamento correto ajuda a conservar melhor o alimento, evita desperdícios e ainda oferece mais segurança no consumo.

No fim, o erro não está em falta de cuidado, mas em um costume que se tornou comum demais.

E justamente por ser tão repetido, muita gente nem imagina que trocar os ovos de lugar dentro da geladeira pode fazer tanta diferença.

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