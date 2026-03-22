PRF flagra motocicleta a quase 200 km/h e identifica modelo com placa oculta na BR-060

Modelo de alta cilindrada foi registrada muito acima do limite e apresentava mecanismo para ocultar a identificação durante fiscalização

Gabriel Yuri Souto - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na última sexta-feira (20), uma motocicleta trafegando a quase 200 km/h na BR-060, no trecho entre Goiás e Distrito Federal. A ação ocorreu durante a Operação Moto GP Brasil, que intensifica a fiscalização devido ao aumento no fluxo de motociclistas.

O veículo, identificado como uma Kawasaki Ninja ZX-10R, foi captado por radar portátil a 191 km/h, velocidade cerca de 80% acima do permitido na rodovia, cujo limite é de 110 km/h. Mesmo com a tentativa de dificultar a identificação, os agentes conseguiram reconhecer o modelo da moto.

A imagem registrada revelou que a placa estava instalada em um suporte articulado com dobradiça, posicionado de forma a impedir a leitura no momento da infração, o que configura irregularidade grave.

Após o flagrante, os policiais iniciaram acompanhamento tático e realizaram a abordagem cerca de 20 quilômetros depois. O condutor afirmou que não percebeu a fiscalização no local.

Durante a vistoria, a equipe também constatou outras irregularidades, como ausência do suporte original da placa, sinalização fora dos padrões exigidos e escapamento com descarga livre.

A PRF informou que outros condutores também foram autuados por excesso de velocidade, com registros frequentes acima de 130 km/h. A fiscalização segue reforçada na região, com foco na redução de acidentes e na preservação de vidas.

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