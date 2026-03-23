Brasileiros que não atualizarem para a nova Carteira de Identidade podem ser barrados em aeroportos a partir desta data

Passageiros devem ficar atentos às exigências ao antigo RG que podem afetar o embarque em diferentes destinos

Gustavo de Souza - 23 de março de 2026

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Viajar com o antigo Registro Geral (RG) ainda é comum entre brasileiros, mas a falta de atualização já pode causar problemas. A versão do documento que os brasileiros estão acostumados é válida até 28 de fevereiro de 2032, mas se ele , mesmo dentro da validade, estiver deteriorado ou antigo a ponto de dificultar a verificação feita pré-embarque, é hora de fazer a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A identificação clara do passageiro é o principal critério adotado por autoridades e companhias aéreas durante o embarque. Em voos nacionais, não há prazo de validade para o RG. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o documento deve estar em bom estado e permitir a identificação do passageiro.

Caso haja dúvidas, a companhia aérea pode solicitar outro documento. Em situações mais críticas, o embarque pode ser impedido.

Regras mais rígidas em viagens internacionais

Para a maioria dos destinos, o passaporte é obrigatório. No entanto, países do Mercosul permitem a entrada apenas com RG.

Nesses casos, autoridades recomendam que o documento tenha menos de dez anos e esteja em boas condições. Caso contrário, o passageiro pode enfrentar restrições ainda no embarque.

CIN passa a ser prioridade

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) surge como solução para padronizar os registros no país. O novo modelo utiliza o CPF como número único e foi instituído pela Lei nº 14.534/2023.

Embora o RG antigo continue válido até 2032, a atualização é recomendada o quanto antes para evitar imprevistos, principalmente em viagens.

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