Conheça o destino brasileiro que passou 4 séculos esquecido e hoje surpreende com praias paradisíacas e paisagens de cinema

Vilarejo baiano une história jesuíta, praias cristalinas e proteção ambiental em cenário digno de cinema

Gabriel Dias - 23 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Traz o Passaporte)

No topo de uma colina voltada para o Atlântico, um gramado extenso termina diante de uma pequena igreja branca.

Ao redor, casas coloridas mantêm portas abertas para ateliês, pousadas e restaurantes iluminados por velas ao entardecer.

O destino parece montagem de cinema — mas é real. Assim é Trancoso, no sul da Bahia, um vilarejo que atravessou quatro séculos praticamente isolado antes de se tornar um dos destinos mais desejados do país.

A história começa em 1586, quando missionários da Companhia de Jesus fundaram a Aldeia de São João Batista dos Índios.

No alto do morro, ergueram a Igreja de São João Batista, construída com técnicas rudimentares que misturavam areia, óleo de baleia e água.

A pequena construção ainda domina a paisagem do Quadrado — oficialmente Praça São João — e guarda marcas visíveis do tempo.

Durante séculos, o acesso difícil manteve o destino distante dos grandes centros. Sem estrada pavimentada e energia elétrica até os anos 1970, Trancoso era habitado basicamente por pescadores.

A redescoberta veio com mochileiros e artistas, que encontraram ali um equilíbrio raro entre rusticidade e beleza natural.

Há indícios históricos de que Pedro Álvares Cabral possa ter desembarcado nas proximidades, no Rio dos Frades, em 22 de abril de 1500, segundo registros do Serviço de Documentação da Marinha. A região integra a chamada Costa do Descobrimento, área simbólica para a formação do Brasil.

O reconhecimento oficial ajudou a preservar esse patrimônio. Desde 1974, Trancoso faz parte do conjunto tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), dentro do Sítio Histórico de Porto Seguro. A medida impede construções verticais e mantém o traçado original da antiga aldeia.

Em 1999, a Costa do Descobrimento foi declarada Patrimônio Natural Mundial pela UNESCO, protegendo milhares de hectares de Mata Atlântica e restingas entre Bahia e Espírito Santo — uma das áreas de maior biodiversidade do planeta.

Mas é no litoral que Trancoso assume ares de cenário cinematográfico. A Praia dos Nativos combina rio e mar em um mesmo horizonte, com boa estrutura e águas convidativas.

A poucos minutos a pé do Quadrado, a Praia dos Coqueiros forma piscinas naturais na maré baixa. Mais ao sul, a Praia do Espelho revela falésias coloridas refletidas em águas cristalinas. Já a Praia do Rio Verde mantém atmosfera mais reservada.

Para quem busca imersão ambiental, o Parque Nacional do Descobrimento preserva trilhas em Mata Atlântica densa, enquanto a Reserva Indígena da Jaqueira promove vivências culturais com o povo Pataxó.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!