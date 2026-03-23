Educação de elite: escola mais cara do Brasil cobra até R$ 16 mil por mês e movimenta milhões com 1.500 alunos
Instituição bilíngue em São Paulo se destaca pelo alto custo, ensino internacional e estrutura voltada à elite
A educação de elite no Brasil tem números que chamam atenção. A escola mais cara do país cobra mensalidades que chegam a quase R$ 16 mil e movimenta milhões todos os meses com cerca de 1.500 alunos matriculados.
As informações foram destacadas pelo criador de conteúdo Dirley Terracasa, do perfil @dirleypinheiro, ao abordar os custos e características da instituição.
Mensalidades que impressionam
Localizada em São Paulo, a Escola Concept foi apontada pela revista Forbes como a mais cara do Brasil.
Os valores variam conforme a faixa etária:
- cerca de R$ 7.700 no maternal
- aproximadamente R$ 14 mil na educação infantil
- até quase R$ 16 mil no ensino médio
Assim, famílias com mais de um filho podem chegar a gastar valores elevados por mês apenas com educação.
Faturamento milionário
Com cerca de 1.500 alunos e mensalidades elevadas, o faturamento da instituição chama atenção.
Considerando uma média de R$ 12 mil por aluno, o valor mensal pode ultrapassar milhões de reais.
Além disso, a escola também possui outra unidade em Salvador, ampliando sua atuação no país.
Ensino bilíngue e foco internacional
A proposta pedagógica da escola se diferencia pelo modelo bilíngue.
Desde a educação infantil, os alunos passam grande parte do tempo em contato com o inglês.
Além disso, a instituição aposta em:
- formação internacional
- estímulo ao empreendedorismo
- desenvolvimento de habilidades globais
Dessa forma, o ensino busca preparar alunos para cenários internacionais.
Processo seletivo rigoroso
O acesso à escola não depende apenas do pagamento das mensalidades.
Os candidatos passam por etapas como:
- entrevistas
- avaliações
- análise de perfil
Assim, a instituição mantém um processo seletivo restrito.
Realidade distante da maioria
Apesar da estrutura e proposta diferenciadas, o custo elevado coloca a escola fora da realidade da maioria dos brasileiros.
Por outro lado, para famílias de alta renda, a instituição representa investimento em formação internacional e networking.
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