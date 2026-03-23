Educação de elite: escola mais cara do Brasil cobra até R$ 16 mil por mês e movimenta milhões com 1.500 alunos

Instituição bilíngue em São Paulo se destaca pelo alto custo, ensino internacional e estrutura voltada à elite

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Escola Concept)

A educação de elite no Brasil tem números que chamam atenção. A escola mais cara do país cobra mensalidades que chegam a quase R$ 16 mil e movimenta milhões todos os meses com cerca de 1.500 alunos matriculados.

As informações foram destacadas pelo criador de conteúdo Dirley Terracasa, do perfil @dirleypinheiro, ao abordar os custos e características da instituição.

Mensalidades que impressionam

Localizada em São Paulo, a Escola Concept foi apontada pela revista Forbes como a mais cara do Brasil.

Os valores variam conforme a faixa etária:

cerca de R$ 7.700 no maternal

aproximadamente R$ 14 mil na educação infantil

até quase R$ 16 mil no ensino médio

Assim, famílias com mais de um filho podem chegar a gastar valores elevados por mês apenas com educação.

Faturamento milionário

Com cerca de 1.500 alunos e mensalidades elevadas, o faturamento da instituição chama atenção.

Considerando uma média de R$ 12 mil por aluno, o valor mensal pode ultrapassar milhões de reais.

Além disso, a escola também possui outra unidade em Salvador, ampliando sua atuação no país.

Ensino bilíngue e foco internacional

A proposta pedagógica da escola se diferencia pelo modelo bilíngue.

Desde a educação infantil, os alunos passam grande parte do tempo em contato com o inglês.

Além disso, a instituição aposta em:

formação internacional

estímulo ao empreendedorismo

desenvolvimento de habilidades globais

Dessa forma, o ensino busca preparar alunos para cenários internacionais.

Processo seletivo rigoroso

O acesso à escola não depende apenas do pagamento das mensalidades.

Os candidatos passam por etapas como:

entrevistas

avaliações

análise de perfil

Assim, a instituição mantém um processo seletivo restrito.

Realidade distante da maioria

Apesar da estrutura e proposta diferenciadas, o custo elevado coloca a escola fora da realidade da maioria dos brasileiros.

Por outro lado, para famílias de alta renda, a instituição representa investimento em formação internacional e networking.

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