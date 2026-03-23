Lei garante que quem vive em união estável pode ter direito à herança mesmo sem casamento formal

Reconhecimento da união estável após a morte pode assegurar divisão de bens e participação na herança

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Muita gente acredita que apenas o casamento no papel garante direito à herança. No entanto, a lei garante que quem vive em união estável pode ter direito à herança mesmo sem casamento formal.

A explicação foi apresentada pela advogada Dra. Rayelle Caroline, especialista em inventário, do perfil @advogadadeinventarioo, que detalhou como funciona o reconhecimento desse direito.

União estável pode ser reconhecida após a morte

Mesmo quando o casal não formalizou a união em vida, o companheiro pode buscar o reconhecimento na Justiça.

Nesse caso, é necessário comprovar que a relação era:

pública

contínua

duradoura

com intenção de constituir família

Assim, o juiz pode reconhecer a união estável mesmo após o falecimento.

Direito à meação dos bens

Após o reconhecimento, o companheiro passa a ter direito à chamada meação.

Ou seja, os bens adquiridos durante a convivência são divididos pela metade.

Na prática, funciona assim:

metade dos bens fica com o companheiro sobrevivente

a outra metade entra na herança

Dessa forma, a divisão respeita o regime da comunhão parcial de bens, que se aplica na maioria dos casos.

Diferença entre bens comuns e particulares

Nem todos os bens entram na divisão da mesma forma.

Os bens adquiridos antes da união, ou recebidos por herança ou doação, são considerados particulares.

Nesse caso:

não há divisão por meação

esses bens entram diretamente na herança

o companheiro concorre com outros herdeiros

Assim, o valor é dividido conforme as regras sucessórias.

Cada caso pode ter resultado diferente

Apesar das regras gerais, cada situação pode variar.

A existência de filhos, o regime de bens e as provas da convivência influenciam diretamente na decisão.

Por isso, a análise jurídica é fundamental para garantir os direitos.

Importância de buscar orientação

Segundo a especialista, muitas pessoas deixam de buscar seus direitos por desconhecimento.

No entanto, a legislação protege quem vive em união estável, mesmo sem registro formal.

Assim, o reconhecimento judicial pode garantir segurança financeira e justiça na divisão do patrimônio.

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