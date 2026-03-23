Rotatória sem erro: o jeito certo de fazer a manobra correta e evitar acidentes, segundo o CTB

Código de Trânsito Brasileiro define regras claras de preferência e circulação em rotatórias para garantir segurança

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A rotatória é um dos pontos que mais geram dúvidas entre motoristas. No entanto, o jeito certo de fazer a manobra correta e evitar acidentes está definido no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pode ser aplicado de forma simples no dia a dia.

As orientações foram reforçadas por conteúdos de educação no trânsito, como os compartilhados por especialistas da área.

Quem tem a preferência na rotatória

De acordo com o CTB, a regra principal é clara: o veículo que já está circulando dentro da rotatória tem a preferência.

Ou seja, quem está entrando deve aguardar.

Assim, a prioridade evita conflitos e mantém o fluxo organizado.

Como entrar corretamente

Para entrar na rotatória com segurança, o motorista deve:

reduzir a velocidade

observar os veículos que já circulam

aguardar espaço seguro

sinalizar corretamente

Dessa forma, a entrada ocorre sem risco de colisão.

Como circular dentro da rotatória

Dentro da rotatória, o condutor deve manter a atenção constante.

Além disso, é importante:

não parar desnecessariamente

respeitar a faixa de circulação

manter velocidade compatível

Assim, o trânsito flui de forma contínua.

Como sair da rotatória

Ao se aproximar da saída, o motorista deve sinalizar com antecedência.

Em seguida, precisa reduzir a velocidade e realizar a manobra com cuidado.

Portanto, a sinalização é essencial para evitar acidentes.

Erros comuns que causam acidentes

Entre os principais erros, estão:

entrar sem observar quem já está na rotatória

não sinalizar a saída

parar dentro da rotatória sem necessidade

Além disso, muitos motoristas ainda confundem a preferência, o que aumenta o risco de colisões.

Segurança depende da conduta

O CTB estabelece regras claras, mas a segurança depende da atitude dos condutores.

Por isso, agir com atenção e respeito às normas reduz significativamente os riscos.

Assim, a rotatória deixa de ser um ponto de conflito e se torna um mecanismo eficiente de organização do trânsito.

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