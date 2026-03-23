Rotatória sem erro: o jeito certo de fazer a manobra correta e evitar acidentes, segundo o CTB
Código de Trânsito Brasileiro define regras claras de preferência e circulação em rotatórias para garantir segurança
A rotatória é um dos pontos que mais geram dúvidas entre motoristas. No entanto, o jeito certo de fazer a manobra correta e evitar acidentes está definido no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pode ser aplicado de forma simples no dia a dia.
As orientações foram reforçadas por conteúdos de educação no trânsito, como os compartilhados por especialistas da área.
Quem tem a preferência na rotatória
De acordo com o CTB, a regra principal é clara: o veículo que já está circulando dentro da rotatória tem a preferência.
Ou seja, quem está entrando deve aguardar.
Assim, a prioridade evita conflitos e mantém o fluxo organizado.
Como entrar corretamente
Para entrar na rotatória com segurança, o motorista deve:
- reduzir a velocidade
- observar os veículos que já circulam
- aguardar espaço seguro
- sinalizar corretamente
Dessa forma, a entrada ocorre sem risco de colisão.
Como circular dentro da rotatória
Dentro da rotatória, o condutor deve manter a atenção constante.
Além disso, é importante:
- não parar desnecessariamente
- respeitar a faixa de circulação
- manter velocidade compatível
Assim, o trânsito flui de forma contínua.
Como sair da rotatória
Ao se aproximar da saída, o motorista deve sinalizar com antecedência.
Em seguida, precisa reduzir a velocidade e realizar a manobra com cuidado.
Portanto, a sinalização é essencial para evitar acidentes.
Erros comuns que causam acidentes
Entre os principais erros, estão:
- entrar sem observar quem já está na rotatória
- não sinalizar a saída
- parar dentro da rotatória sem necessidade
Além disso, muitos motoristas ainda confundem a preferência, o que aumenta o risco de colisões.
Segurança depende da conduta
O CTB estabelece regras claras, mas a segurança depende da atitude dos condutores.
Por isso, agir com atenção e respeito às normas reduz significativamente os riscos.
Assim, a rotatória deixa de ser um ponto de conflito e se torna um mecanismo eficiente de organização do trânsito.
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