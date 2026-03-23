Torta de frango cremosa: receita fácil e sem glúten para se deliciar no lanche da tarde

Uma opção prática, saborosa e perfeita para surpreender no lanche sem complicação

Daniella Bruno - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O lanche da tarde pede criatividade, praticidade e, claro, muito sabor. Depois de um dia cansativo ou até naquele fim de semana mais tranquilo, quando você reúne a família para conversar, um lanche comum já não parece suficiente.

Por isso, apostar em algo simples, mas que realmente surpreenda, faz toda a diferença — e é exatamente aí que a torta de frango cremosa entra: fácil de preparar, cheia de sabor e perfeita para agradar todo mundo.

Recheio cremoso e bem temperado

Para começar, você prepara um recheio extremamente saboroso e equilibrado. Primeiro, refogue o alho e a cebola até dourarem levemente, pois isso intensifica o sabor da base. Em seguida, adicione o tomate picado e misture bem até que ele comece a desmanchar.

Logo depois, incorpore o frango cozido e desfiado, mexendo constantemente para que ele absorva todos os temperos. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e, na sequência, acrescente o extrato de tomate, o colorau e o açafrão, garantindo cor e profundidade ao preparo.

Além disso, despeje a mistura de farinha de trigo dissolvida no leite, mexendo sem parar até obter uma textura cremosa e consistente. Para finalizar o recheio, adicione o milho, as azeitonas, o queijo parmesão e a cebolinha verde, misturando tudo de forma uniforme.

Esse processo garante um recheio rico, úmido e cheio de sabor.

Ingredientes do recheio:

400g de peito de frango cozido e desfiado

3 dentes de alho picado

1 cebola picada

1 tomate picado

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de sopa rasa de colorau e açafrão

2 colheres de sopa de farinha de trigo dissolvida em 240ml de leite

Meia lata de milho verde

100g de azeitonas

50g de queijo parmesão

Cebolinha verde a gosto

Montagem e finalização da torta

Depois de preparar o recheio, você parte para a montagem, que é simples e rápida. Primeiramente, espalhe o recheio em uma travessa ou forma adequada. Em seguida, distribua o requeijão cremoso por cima, garantindo ainda mais cremosidade.

Logo após, cubra tudo com a mussarela, formando uma camada generosa que vai gratinar no forno. Esse passo é essencial para criar aquela textura irresistível por cima.

Por fim, leve ao forno preaquecido a 180°C e asse por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que o topo esteja dourado e levemente crocante. Assim que retirar do forno, espere alguns minutos antes de servir, pois isso ajuda a firmar a estrutura da torta.

Dicas para deixar a receita ainda melhor

Além de prática, essa receita permite variações. Você pode, por exemplo, adicionar legumes como cenoura ralada ou ervilha para enriquecer o valor nutricional. Também pode ajustar os temperos conforme seu gosto, deixando o prato ainda mais personalizado.

Outra vantagem é que essa torta funciona tanto para o lanche da tarde quanto para um jantar leve. Ou seja, trata-se de uma opção versátil, econômica e extremamente saborosa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!