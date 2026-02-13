Torta cremosa de liquidificador: receita prática e deliciosa vai impressionar sua família
Com massa leve e recheio cremoso, a receita une praticidade e sabor em um preparo que cabe na rotina
Sabe aquela receita que resolve o almoço de domingo, salva o lanche, é perfeita para jantar de última hora e ainda arranca elogios à mesa?
A torta cremosa de liquidificador é exatamente isso: prática, saborosa e com aquele toque caseiro que conquista todo mundo na primeira fatia.
Com massa leve e recheio bem temperado, ela combina ingredientes simples em um preparo rápido — perfeito para quem quer facilidade sem abdicar do sabor.
Massa leve feita no liquidificador
A praticidade está na massa. Basta bater no liquidificador:
- 1 lata de milho-verde escorrido
- 3 ovos
- Meio copo de óleo
- 250 ml de leite
- 1 copo de farinha de trigo
- Meia cebola picada
- Sal a gosto
- 100 g de queijo de sua preferência
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
O resultado é uma massa suave, levemente adocicada pelo milho, que combina perfeitamente com o recheio salgado e bem temperado.
Recheio suculento e bem temperado
O segredo começa pelo recheio. Com uma combinação clássica que nunca falha: frango desfiado com palmito e milho.
Em uma panela, refogue:
- 1 fio de óleo
- 3 dentes de alho
- 1 cebola picada
- 1 tomate picado
Depois, acrescente:
- 400 g de peito de frango cozido, desfiado e temperado
- 200 g de palmito picado
- Meia lata de milho-verde
- 100 g de molho de tomate
- Meia colher (sopa) de açafrão
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Para dar cremosidade, dissolva 2 colheres (sopa) de farinha de trigo em 200 ml da água do cozimento do frango e incorpore ao recheio, mexendo até engrossar.
Finalize com 50 g de parmesão ralado, salsa e cheiro-verde.
Montagem fácil
Com a forma já untada apenas com margarina, despeje parte da massa, distribua o recheio de frango e finalize com colheradas de requeijão cremoso e mussarela ralada.
Cubra com o restante da massa, salpique orégano e, se desejar, adicione pequenas porções de requeijão tipo catupiri por cima para deixar ainda mais cremosa.
Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até dourar.
Resultado: maciez por dentro e dourado por fora
Ao sair do forno, a torta apresenta casquinha levemente dourada e interior cremoso, com recheio bem distribuído.
É uma opção versátil, que funciona tanto como prato principal quanto para um lanche reforçado.
Simples de preparar e feita com ingredientes acessíveis, essa torta mostra que não é preciso complicar para impressionar.
