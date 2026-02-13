Torta cremosa de liquidificador: receita prática e deliciosa vai impressionar sua família

Com massa leve e recheio cremoso, a receita une praticidade e sabor em um preparo que cabe na rotina

Isabella Victória -
(Foto: Reprodução/msabores.com)

Sabe aquela receita que resolve o almoço de domingo, salva o lanche, é perfeita para jantar de última hora e ainda arranca elogios à mesa?

A torta cremosa de liquidificador é exatamente isso: prática, saborosa e com aquele toque caseiro que conquista todo mundo na primeira fatia.

Com massa leve e recheio bem temperado, ela combina ingredientes simples em um preparo rápido — perfeito para quem quer facilidade sem abdicar do sabor.

Massa leve feita no liquidificador

A praticidade está na massa. Basta bater no liquidificador:

  • 1 lata de milho-verde escorrido
  • 3 ovos
  • Meio copo de óleo
  • 250 ml de leite
  • 1 copo de farinha de trigo
  • Meia cebola picada
  • Sal a gosto
  • 100 g de queijo de sua preferência
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó

O resultado é uma massa suave, levemente adocicada pelo milho, que combina perfeitamente com o recheio salgado e bem temperado.

Recheio suculento e bem temperado

O segredo começa pelo recheio. Com uma combinação clássica que nunca falha: frango desfiado com palmito e milho.

Em uma panela, refogue:

  • 1 fio de óleo
  • 3 dentes de alho
  • 1 cebola picada
  • 1 tomate picado

Depois, acrescente:

  • 400 g de peito de frango cozido, desfiado e temperado
  • 200 g de palmito picado
  • Meia lata de milho-verde
  • 100 g de molho de tomate
  • Meia colher (sopa) de açafrão
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para dar cremosidade, dissolva 2 colheres (sopa) de farinha de trigo em 200 ml da água do cozimento do frango e incorpore ao recheio, mexendo até engrossar.

Finalize com 50 g de parmesão ralado, salsa e cheiro-verde.

Montagem fácil

Com a forma já untada apenas com margarina, despeje parte da massa, distribua o recheio de frango e finalize com colheradas de requeijão cremoso e mussarela ralada.

Cubra com o restante da massa, salpique orégano e, se desejar, adicione pequenas porções de requeijão tipo catupiri por cima para deixar ainda mais cremosa.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até dourar.

Resultado: maciez por dentro e dourado por fora

Ao sair do forno, a torta apresenta casquinha levemente dourada e interior cremoso, com recheio bem distribuído.

É uma opção versátil, que funciona tanto como prato principal quanto para um lanche reforçado.

Simples de preparar e feita com ingredientes acessíveis, essa torta mostra que não é preciso complicar para impressionar.

 

Isabella Victória

Estudante de Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO no Portal 6. Atua na produção de conteúdo otimizado para a web, com interesse em curiosidades, comportamento, tendências digitais e temas do cotidiano, sempre com uma abordagem leve, clara e informativa.

