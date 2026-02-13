Torta cremosa de liquidificador: receita prática e deliciosa vai impressionar sua família

Com massa leve e recheio cremoso, a receita une praticidade e sabor em um preparo que cabe na rotina

Isabella Victória - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/msabores.com)

Sabe aquela receita que resolve o almoço de domingo, salva o lanche, é perfeita para jantar de última hora e ainda arranca elogios à mesa?

A torta cremosa de liquidificador é exatamente isso: prática, saborosa e com aquele toque caseiro que conquista todo mundo na primeira fatia.

Com massa leve e recheio bem temperado, ela combina ingredientes simples em um preparo rápido — perfeito para quem quer facilidade sem abdicar do sabor.

Massa leve feita no liquidificador

A praticidade está na massa. Basta bater no liquidificador:

1 lata de milho-verde escorrido

3 ovos

Meio copo de óleo

250 ml de leite

1 copo de farinha de trigo

Meia cebola picada

Sal a gosto

100 g de queijo de sua preferência

1 colher (sopa) de fermento em pó

O resultado é uma massa suave, levemente adocicada pelo milho, que combina perfeitamente com o recheio salgado e bem temperado.

Recheio suculento e bem temperado

O segredo começa pelo recheio. Com uma combinação clássica que nunca falha: frango desfiado com palmito e milho.

Em uma panela, refogue:

1 fio de óleo

3 dentes de alho

1 cebola picada

1 tomate picado

Depois, acrescente:

400 g de peito de frango cozido, desfiado e temperado

200 g de palmito picado

Meia lata de milho-verde

100 g de molho de tomate

Meia colher (sopa) de açafrão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para dar cremosidade, dissolva 2 colheres (sopa) de farinha de trigo em 200 ml da água do cozimento do frango e incorpore ao recheio, mexendo até engrossar.

Finalize com 50 g de parmesão ralado, salsa e cheiro-verde.

Montagem fácil

Com a forma já untada apenas com margarina, despeje parte da massa, distribua o recheio de frango e finalize com colheradas de requeijão cremoso e mussarela ralada.

Cubra com o restante da massa, salpique orégano e, se desejar, adicione pequenas porções de requeijão tipo catupiri por cima para deixar ainda mais cremosa.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até dourar.

Resultado: maciez por dentro e dourado por fora

Ao sair do forno, a torta apresenta casquinha levemente dourada e interior cremoso, com recheio bem distribuído.

É uma opção versátil, que funciona tanto como prato principal quanto para um lanche reforçado.

Simples de preparar e feita com ingredientes acessíveis, essa torta mostra que não é preciso complicar para impressionar.

