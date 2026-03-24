Crise: médicos recém-formados enfrentam dificuldade para entrar no mercado de trabalho nas capitais

Mudanças recentes no cenário atual estão alterando expectativas e criando obstáculos inesperados para novos profissionais

Magno Oliver - 24 de março de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasi)

O mercado de trabalho para médicos recém-formados nas grandes cidades brasileiras passa por um momento de transformação que já é tratado por especialistas como um sinal de saturação em determinadas regiões.

Tradicionalmente associada à alta empregabilidade, a carreira médica enfrenta hoje obstáculos inesperados logo após a graduação, especialmente nos grandes centros urbanos, onde a concorrência se intensificou nos últimos anos.

Dados do Conselho Federal de Medicina e estudos da Associação Médica Brasileira apontam um crescimento expressivo no número de cursos de medicina e, consequentemente, de novos profissionais entrando no mercado.

Esse aumento, no entanto, não foi acompanhado pela mesma expansão proporcional de vagas em hospitais, clínicas e programas de especialização, criando um descompasso entre oferta e demanda.

Nas capitais, o cenário se torna ainda mais competitivo. Muitos recém-formados disputam plantões e vagas temporárias, enquanto a residência médica, considerada essencial para a consolidação da carreira, apresenta alta concorrência.

Sem especialização, médicos encontram maior dificuldade para se posicionar profissionalmente, o que leva parte deles a buscar oportunidades em cidades do interior, onde a carência de profissionais ainda é mais evidente.

O fenômeno reflete uma combinação de fatores estruturais, como a concentração de serviços nas grandes cidades e a expansão desordenada do ensino superior.

Dados do estudo Demografia Médica, da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) mostram que, de 2020 ao ano passado, 154,8 mil médicos ingressaram no mercado, em um crescimento de 32%. Entre 2004 e 2024, segundo o levantamento, o número de faculdades de medicina saltou de 143 para 448.

Embora não haja escassez de médicos no país como um todo, a distribuição desigual continua sendo um desafio.

O consenso entre entidades do setor é que políticas públicas e planejamento mais rigoroso serão fundamentais para equilibrar o mercado e garantir tanto oportunidades para novos profissionais quanto atendimento adequado à população.

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