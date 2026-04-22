Prefeitura anuncia R$ 10 milhões para recapear ruas e avenidas esburacadas em Anápolis

Cerca de 9,5 km de vias serão pavimentadas em mais de 20 bairros, com prazo de três meses para conclusão

Natália Sezil - 22 de abril de 2026

Prefeitura de Anápolis lançou nova etapa para recapeamento de ruas e avenidas. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis dá início a novas obras de pavimentação nesta quinta-feira (23), às 09h. Desta vez, as ações de recapeamento de ruas e avenidas compõem uma nova etapa do Programa de Ponta a Ponta.

O primeiro bairro a ser contemplado é Bom Sucesso, na região Oeste da cidade. Ao todo, mais de 20 setores devem ser contemplados, como o Novo Paraíso e o Jardim Primavera.

A expectativa da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente é de que mais de 9,5 km de vias sejam pavimentadas, atendendo demandas antigas dos moradores.

A Administração Municipal divulgou que, nesta etapa, as equipes atuarão em ruas e avenidas que precisam de intervenções mais simples.

O prazo estimado é de que as obras estejam completas em três meses. O investimento será de R$ 10 milhões.

Na próxima fase, espera-se implantar as galerias pluviais – estruturas responsáveis por diminuir o assoreamento dos rios (quando os detritos vão sendo levados para o fundo do curso d’água e acabam diminuindo sua capacidade) e por garantir mobilidade urbana mesmo durante temporais. Só então, será aplicada a pavimentação.

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