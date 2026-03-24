Onde assistir Rio Branco x Vila Nova nesta terça-feira (24) pela Copa Centro-Oeste

Vila Nova estreia na Copa Centro-Oeste com equipe sub-20 diante do Rio Branco-ES, em Cariacica, mirando cfinal da Copa Verde

Gustavo de Souza - 24 de março de 2026

(Imagem: Ilustração)

O Vila Nova inicia sua caminhada na Copa Verde nesta terça-feira (24), em confronto diante do Rio Branco-ES. A partida será disputada às 19h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), marcando a estreia colorada na competição regional.

A estratégia adotada pelo clube goiano é de utilizar uma equipe sub-20 neste início de torneio. A decisão reflete o planejamento da temporada, que prioriza o elenco principal para o confronto contra o Sport, pela Série B do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 1º de abril..

Do outro lado, o Rio Branco-ES tenta aproveitar o fator casa para largar com vantagem no grupo. A equipe capixaba encara o duelo como oportunidade de se firmar na competição e buscar uma vaga na próxima fase.

Novo formato da Copa Verde

O confronto chega num contexto de reformulação no campeonato. A Copa Verde, que chega a sua 13ª edição, agora é formada por outras duas competições: a Copa Norte e a recém-criada Copa Centro-Oeste, reunindo, ao todo, 24 clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo.

Os campeões desses dois torneios ganharão seus respectivos troféus e vaga na Copa do Brasil do ano que vem, além de protagonizarem a final da Copa Verde — último jogo da liga.

Onde assistir Rio Branco x Vila Nova nesta terça-feira (24) pela Copa Centro-Oeste

Data: Terça-feira, 24 de março de 2026

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Onde assistir: SportyNet (YouTube)

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