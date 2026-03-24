Quanto uma pessoa precisa ganhar por mês para conseguir viver no Brasil, segundo o Serasa

Levantamento recente revela o valor mínimo necessário para manter o básico no país e mostra o peso crescente do custo de vida no orçamento das famílias

Gabriel Yuri Souto - 24 de março de 2026

Salário mínimo reajustado começa a cair na conta dos trabalhadores CLT, mas descontos obrigatórios reduzem o valor líquido recebido no contracheque. (Foto: Reprodução)

Uma pesquisa recente divulgada pela Serasa aponta um dado que chama atenção. O brasileiro precisa ganhar, em média, R$ 3.520 por mês para conseguir manter o básico e pagar as contas no país. O valor considera apenas despesas essenciais e evidencia o impacto direto do custo de vida no dia a dia.

O levantamento leva em conta gastos com moradia, alimentação, energia elétrica, água, transporte, saúde e educação. Ainda assim, o valor não inclui despesas com lazer, imprevistos ou qualquer nível de conforto. Ou seja, trata-se de um orçamento mínimo para sobrevivência financeira.

Além disso, os dados mostram que o custo de vida tem aumentado de forma significativa. Segundo a pesquisa, 7 em cada 10 brasileiros afirmam que os preços subiram nos últimos meses. Esse cenário pressiona ainda mais a renda das famílias.

Outro fator relevante é a concentração dos gastos básicos. Despesas com supermercado, moradia e contas fixas chegam a consumir cerca de 60% da renda mensal. Isso reduz a capacidade de poupar dinheiro e dificulta o planejamento financeiro a longo prazo.

A pesquisa também destaca que o valor necessário pode variar conforme a região. Em cidades maiores, onde o custo de vida é mais elevado, especialistas apontam que seria preciso entre R$ 5 mil e R$ 7 mil por mês para viver com maior estabilidade. Esse valor depende do padrão de vida e das condições locais.

Diante desse cenário, o estudo reforça um alerta importante. Para grande parte da população brasileira, garantir o básico já se tornou um desafio constante. A combinação de renda limitada e aumento de preços tem exigido mais organização financeira e adaptação das famílias.

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