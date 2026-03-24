Sertanejas fazem batalha de rima para decidir quem leva a melhor entre MG e Goiás

Com criatividade e forte identidade cultural, as cantoras transformam a disputa em um verdadeiro duelo musical

Matheus Araujo - 24 de março de 2026

(Foto: Reprodução/@dayelara)

Um vídeo da dupla sertaneja Day e Lara vem ganhando destaque nas redes sociais promovendo uma animada “batalha de rima” para decidir, em tom descontraído, qual estado se sobressai: Goiás ou Minas Gerais. Com criatividade e forte identidade cultural, as cantoras transformam a disputa em um verdadeiro duelo musical.

No registro, uma das artistas exalta Goiás ao cantar: “Do Goiás saiu Zezé, Bruno, Leo e Jorge e Matheus, só arredo o pé daqui se for para encontrar com Deus…”. Em resposta, a outra cantora valoriza Minas Gerais com a rima: “Os sucessos sertanejos saíram aqui do Goiás, mas o mito Tião Carreiro nasceu em Minas Gerais”.

A dinâmica segue em clima leve e bem-humorado, destacando a importância dos dois estados para a história da música sertaneja. Ao final, a dupla encerra a “disputa” em tom de união, cantando juntas: “Pensa num trem bom demais misturar o povo de Minas com a galera do Goiás”.

Na legenda da publicação, elas ainda convidam o público a entrar na brincadeira: “E aí, quem vence essa disputa? Minas ou Goiás?”. Nos comentários, internautas de ambos os estados defendem suas origens, reforçando o engajamento e o clima descontraído do vídeo.

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