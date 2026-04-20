A cidade no Nordeste brasileiro que faz mais frio que muitas cidades do Sul do país

Cidade do Pernambuco surpreende com clima ameno e temperaturas que podem rivalizar com cidades do Sul do Brasil

Gabriel Dias - 20 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Pernambucanos por aí)

Quando se fala em Nordeste, a primeira imagem que vem à mente costuma ser calor intenso e praias ensolaradas.

No entanto, existe uma exceção que quebra completamente esse estereótipo: Triunfo, no interior de Pernambuco, considerada por muitos a cidade fria no Nordeste brasileiro.

Localizada a mais de 1.000 metros de altitude, Triunfo se destaca por registrar temperaturas mais baixas do que diversas cidades do Sul do país em determinadas épocas do ano.

Esse fenômeno climático incomum transforma o município em um destino curioso e cada vez mais procurado por quem busca clima ameno em pleno sertão.

Por que Triunfo é tão frio?

O principal fator que explica o clima diferenciado de Triunfo é a altitude. Situada na Serra da Baixa Verde, a cidade está em uma região elevada, o que favorece a queda das temperaturas, especialmente durante a noite e nos meses de inverno.

Além disso, a vegetação e o relevo contribuem para a sensação térmica mais baixa. Não é raro que os termômetros registrem temperaturas abaixo de 15 °C, algo incomum para padrões nordestinos.

Em algumas ocasiões, os índices podem cair ainda mais, aproximando-se de marcas típicas do Sul do Brasil.

Destino atrai turistas em busca de clima diferente

Esse clima mais frio tem atraído turistas que desejam viver uma experiência diferente dentro do próprio Nordeste. A cidade oferece uma combinação única de paisagens serranas, arquitetura charmosa e clima aconchegante, ideal para quem quer fugir do calor.

Triunfo também se destaca por eventos culturais, gastronomia típica e pontos turísticos como o Lago João Barbosa, o teleférico e o tradicional Cine Teatro Guarany, um dos mais antigos do país.

Além do turismo, o clima ameno favorece atividades ao ar livre e torna a cidade uma opção interessante para descanso e lazer em qualquer época do ano.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!