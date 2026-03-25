A moeda de R$ 1 que pode dar direito a até R$ 9.500, e muitos a guardam na carteira sem saber
Peça comum no dia a dia pode esconder um valor muito acima do esperado e passar despercebida até por quem a usa com frequência
Ela pode estar esquecida no fundo da carteira, misturada ao troco do supermercado ou guardada em alguma gaveta sem despertar qualquer suspeita. Afinal, à primeira vista, parece ser apenas mais uma moeda de R$ 1 em circulação.
O que muita gente não imagina, porém, é que um modelo específico lançado no Brasil ganhou status de raridade e passou a ser disputado por colecionadores, alcançando valores muito acima do original.
No universo da numismática, pequenos detalhes fazem toda a diferença.
Uma edição especial, uma tiragem limitada, o tema estampado e, principalmente, o estado de conservação da peça podem transformar uma moeda comum em item valioso.
E é justamente esse o caso de um exemplar bastante comentado entre especialistas e apaixonados por coleções.
Trata-se da moeda de R$ 1 da paracanoagem, lançada na linha comemorativa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
O modelo é bifacial e traz, em uma das faces, o valor da moeda.
No verso, aparece a cunhagem especial ligada à série comemorativa criada para marcar o evento esportivo realizado no país.
Foi justamente essa combinação entre edição temática, apelo histórico e interesse de colecionadores que fez a peça ganhar notoriedade no mercado.
Em alguns casos, exemplares muito bem preservados ou mais difíceis de encontrar podem atingir cifras elevadas, com negociações que chegam a até R$ 9.500.
Especialistas do setor costumam destacar que o valor final depende de fatores importantes, como autenticidade, procura no mercado e, sobretudo, conservação.
Quanto menos marcas de uso a moeda tiver, maiores tendem a ser as chances de valorização. Por isso, uma peça aparentemente simples pode se tornar um verdadeiro achado para quem costuma observar o troco com atenção.
Antes de gastar uma moeda sem pensar duas vezes, vale conferir se ela faz parte dessa série especial.
Em meio a tantos itens comuns do cotidiano, alguns exemplares seguem circulando quase anônimos, mesmo carregando um potencial de valor que muita gente sequer imagina.
@numismaticacultural Pago nove mil reais nessa moeda #moedadasolimpíadas #moedadh #moedadabandeira #olimpiadas #moedas #dinheiro #numismatica ♬ som original – Numismática Cultural
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