Aqueles 5 centavos que você tem na carteira podem dar direito a receber até R$ 35 mil

Moeda pequena e quase sempre ignorada no troco do dia a dia pode esconder um detalhe raro que chama atenção no mercado de colecionadores

Layne Brito - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Deolhonotroco)

Ela costuma passar despercebida no fundo da carteira, no bolso da calça ou misturada às moedas menores do troco. Para a maioria das pessoas, os 5 centavos têm pouco peso no orçamento e quase nenhuma importância no dia a dia.

Mas, no universo da numismática, uma peça aparentemente comum pode guardar um detalhe suficiente para transformar esse valor simbólico em uma quantia surpreendente.

O que faz essa mudança acontecer não é apenas a moeda em si, mas características específicas que fogem do padrão.

Em alguns casos, erros de cunhagem, falhas na fabricação ou exemplares muito raros acabam despertando o interesse de colecionadores dispostos a pagar cifras altas para garantir uma peça incomum.

E é justamente nesse cenário que determinadas moedas de 5 centavos entram no radar do mercado especializado.

Especialistas apontam que alguns modelos podem atingir valores expressivos quando apresentam erros raros e estão em bom estado de conservação.

Entre os fatores que mais pesam estão falhas de impressão, desalinhamento, duplicações e outros defeitos que tornam a moeda diferente das demais que circularam normalmente.

Além da raridade, a conservação da peça também influencia diretamente na avaliação.

Quanto menos desgastada a moeda estiver, maiores são as chances de alcançar preços elevados em negociações com colecionadores.

Em casos mais específicos, exemplares com essas características já foram anunciados por até R$ 35 mil.

Apesar disso, o valor não é automático e depende de análise cuidadosa.

Nem toda moeda antiga ou com aparência diferente vale uma fortuna.

Por isso, antes de gastar sem pensar, o ideal é observar detalhes, comparar com referências do setor e, se necessário, buscar avaliação especializada.

No fim, o que parece apenas um item sem importância pode esconder uma oportunidade inesperada.

Em meio às moedas mais esquecidas do dia a dia, algumas carregam um potencial de valor que pouca gente imagina.

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