Goiânia passa a oferecer Implanon gratuito para mulheres em 48 unidades de saúde

Método de longa duração chega à rede pública com foco em grupos prioritários e acesso condicionado a avaliação médica

Lara Duarte - 25 de março de 2026

Implanon é ofertado pelo SUS. (Foto: Reprodução)

A rede municipal de saúde de Goiânia passou a oferecer gratuitamente o implante contraceptivo subdérmico Implanon em 48 unidades de atenção primária, ampliando o acesso de mulheres a um método de longa duração que, até então, tinha alto custo na rede privada.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e, nesta primeira etapa, conta com cerca de 650 implantes disponíveis. O dispositivo consiste em uma pequena haste flexível inserida sob a pele do braço, responsável por liberar continuamente o hormônio etonogestrel, evitando a gravidez por vários anos.

O acesso ao método ocorre por meio das unidades básicas de saúde, onde a paciente passa por atendimento multiprofissional voltado ao planejamento familiar.

Durante a consulta, são apresentados os métodos contraceptivos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), com explicações sobre indicações, benefícios e possíveis efeitos. Caso o Implanon seja escolhido, o procedimento é agendado.

Público alvo

Neste primeiro momento, a oferta é direcionada a grupos prioritários definidos pela SMS. Estão incluídas mulheres em situação de vulnerabilidade social ou econômica, vítimas de violência, adolescentes, mulheres em situação de rua e também aquelas pertencentes a grupos historicamente mais vulneráveis, como negras, quilombolas e indígenas.

O método também pode ser indicado para mulheres que vivem com HIV, possuem transtornos mentais ou deficiência intelectual grave, estão privadas de liberdade, atuam como trabalhadoras do sexo ou têm três filhos ou mais.

Para viabilizar a implantação do serviço, profissionais da rede municipal passaram por capacitações teóricas e práticas desde 2025, com foco na inserção, retirada do dispositivo e organização do fluxo de atendimento nas unidades.

O serviço está distribuído em diferentes regiões da capital, incluindo os distritos Campinas-Centro, Leste, Sudoeste, Noroeste, Norte, Oeste e Sul, abrangendo centros de saúde, unidades de saúde da família e maternidades da rede municipal.

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