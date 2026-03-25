Jovem do Quênia cria solução genial para transformar plástico do mar em tijolos mais resistentes que concreto

Projeto inovador surge despretensiosamente e começa a transformar realidades urbanas complexas rapidamente e surpreende o mundo da construção

Magno Oliver - 25 de março de 2026

( Foto: Reprodução YouTube | Canal UN Environment Programme)

A crescente crise ambiental causada pelo acúmulo de resíduos plásticos tem impulsionado iniciativas inovadoras ao redor do mundo. Em meio a esse cenário, soluções práticas e escaláveis ganham destaque por oferecer alternativas sustentáveis e economicamente viáveis.

E é nesse contexto que surge o trabalho da talentosa engenheira queniana Nzambi Matee, 29 anos, que desenvolveu uma tecnologia capaz de transformar plástico descartado em materiais de construção de alta resistência.

Baseada na vivência urbana em Nairóbi, a engenheira identificou o impacto visível da poluição plástica nas ruas e decidiu buscar uma solução técnica para o problema.

Com formação em engenharia de materiais, ela desenvolveu um processo industrial que combina resíduos plásticos com areia, resultando em blocos utilizados principalmente para pavimentação.

Segundo a própria criadora, o objetivo sempre foi transformar um passivo ambiental em um ativo funcional.

O processo de fabricação envolve a coleta de plásticos de baixa e alta densidade, provenientes de empresas que descartariam esses materiais. Após a triagem, o plástico é submetido a altas temperaturas até atingir um estado maleável.

Em seguida, ele é misturado à areia e moldado por meio de equipamentos hidráulicos desenvolvidos pela própria engenheira.

O resultado são tijolos que, de acordo com testes internos, podem apresentar resistência até sete vezes superior à do concreto convencional.

A iniciativa deu origem à startup Gjenge Makers, que já reciclou dezenas de toneladas de plástico desde sua fundação. Além do impacto ambiental, o projeto também tem forte relevância social, gerando empregos diretos e estimulando a economia local.

A produção diária já alcança milhares de unidades, com aplicação crescente em projetos urbanos e infraestrutura.

O reconhecimento internacional veio com o prêmio Jovem Campeã da Terra, concedido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, destacando o potencial transformador da iniciativa.

Confira mais detalhes desse trabalho incrível:

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