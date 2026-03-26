Fim de uma era: Centauro anuncia falência e prepara leilão com mais de 500 mil itens

Empresa chilena com mais de um século de atuação encerra atividades e prepara venda de estoque, equipamentos e bens em formato digital

Gabriel Yuri Souto - 26 de março de 2026

Empresa chilena entra em falência e faz leilão online (Foto: Reprodução/ Frreepik)

Uma empresa tradicional do setor alimentício anunciou falência e iniciou o processo de liquidação de seus ativos, com a previsão de leiloar mais de 500 mil produtos.

A medida envolve a Conservas Centauro, companhia chilena com quase 120 anos de história, fundada em 1908.

A decisão foi tomada pela Justiça do Chile em fevereiro e, assim, marca o encerramento definitivo das atividades da empresa, que atuava na produção de conservas e alimentos industrializados.

Com sede na cidade de Quillota, a companhia agora entra na fase final do processo, com a venda dos bens disponíveis.

O leilão será realizado de forma totalmente online e, inclusive, está previsto para ocorrer no dia 27 de março, às 11h.

Ao todo, serão ofertados mais de 200 lotes com diferentes tipos de produtos, incluindo alimentos, equipamentos industriais, móveis e itens de escritório.

Entre os itens disponíveis estão conservas variadas, como frutas, legumes e polpas, além de maquinários utilizados na produção e estrutura administrativa da empresa.

A liquidação inclui praticamente todo o patrimônio remanescente da companhia.

Como participar do leilão

Para participar, os interessados precisam realizar cadastro na plataforma responsável e, além disso, apresentar uma garantia financeira mínima, estipulada em 1 milhão de pesos chilenos.

O valor funciona como limite inicial para participação nas ofertas.

Dependendo da garantia apresentada, o participante poderá adquirir volumes maiores de produtos. Por exemplo, valores mais altos ampliam o limite de compra dentro do leilão, que a empresa Remates del Río conduzirá.

Fim de uma empresa histórica

A falência encerra a trajetória de uma das empresas mais antigas do setor no Chile, que, ao longo dos anos, atravessou décadas de atuação na indústria alimentícia.

O leilão representa a etapa final do processo de liquidação, após a decisão judicial que determinou o fechamento da companhia.

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