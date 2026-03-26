Intestino preso? 10 alimentos que ajudam a soltar o intestino em poucos minutos e acabar com o desconforto

Mudanças simples na alimentação podem trazer efeitos rápidos percebidos ao longo do dia

Magno Oliver - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

O intestino preso, também chamado de Constipação intestinal, é uma condição frequente que afeta milhões de pessoas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a alimentação rica em fibras, aliada à hidratação adequada, é uma das principais estratégias para regular o trânsito intestinal de forma natural.

Além disso, manter uma rotina alimentar equilibrada e prática regular de atividades físicas são fatores essenciais para o bom funcionamento intestinal e prevenção de desconfortos recorrentes.

Intestino preso? 10 alimentos que ajudam a soltar o intestino em poucos minutos e acabar com o desconforto

1. Pêra

Rica em fibras solúveis e água, a fruta contribui para formar um bolo fecal mais macio, facilitando a eliminação e reduzindo o esforço durante a evacuação.

2. Kiwi

Conhecido por conter enzimas digestivas e fibras, o kiwi ajuda a estimular os movimentos intestinais, favorecendo um funcionamento mais rápido e eficiente.

3. Aveia

Fonte de beta-glucana, um tipo de fibra solúvel, auxilia na retenção de água no intestino, tornando as fezes mais volumosas e fáceis de eliminar.

4. Sementes de linhaça

Ricas em fibras e ácidos graxos, formam uma espécie de gel ao entrar em contato com líquidos, o que facilita o trânsito intestinal.

5. Iogurte probiótico

Contém microrganismos benéficos que equilibram a flora intestinal, promovendo melhor digestão e estimulando o funcionamento regular do intestino.

6. Amêndoas

Além de fibras, possuem gorduras saudáveis que ajudam a lubrificar o trato digestivo, contribuindo para o movimento intestinal.

7. Maçãs

Ricas em pectina, uma fibra solúvel, auxiliam na regulação do intestino ao melhorar a consistência das fezes.

8. Leguminosas

Alimentos como feijão e lentilha são ricos em fibras insolúveis, que aumentam o volume fecal e estimulam o intestino.

9. Brócolis

Vegetal com alto teor de fibras e compostos que auxiliam na digestão, ajudando a manter o sistema digestório ativo.

10. Espinafre

Rico em magnésio, contribui para o relaxamento muscular do intestino, facilitando o processo de evacuação.

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