Intestino preso? 10 alimentos que ajudam a soltar o intestino em poucos minutos e acabar com o desconforto
Mudanças simples na alimentação podem trazer efeitos rápidos percebidos ao longo do dia
O intestino preso, também chamado de Constipação intestinal, é uma condição frequente que afeta milhões de pessoas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a alimentação rica em fibras, aliada à hidratação adequada, é uma das principais estratégias para regular o trânsito intestinal de forma natural.
Além disso, manter uma rotina alimentar equilibrada e prática regular de atividades físicas são fatores essenciais para o bom funcionamento intestinal e prevenção de desconfortos recorrentes.
Intestino preso? 10 alimentos que ajudam a soltar o intestino em poucos minutos e acabar com o desconforto
1. Pêra
Rica em fibras solúveis e água, a fruta contribui para formar um bolo fecal mais macio, facilitando a eliminação e reduzindo o esforço durante a evacuação.
2. Kiwi
Conhecido por conter enzimas digestivas e fibras, o kiwi ajuda a estimular os movimentos intestinais, favorecendo um funcionamento mais rápido e eficiente.
3. Aveia
Fonte de beta-glucana, um tipo de fibra solúvel, auxilia na retenção de água no intestino, tornando as fezes mais volumosas e fáceis de eliminar.
4. Sementes de linhaça
Ricas em fibras e ácidos graxos, formam uma espécie de gel ao entrar em contato com líquidos, o que facilita o trânsito intestinal.
5. Iogurte probiótico
Contém microrganismos benéficos que equilibram a flora intestinal, promovendo melhor digestão e estimulando o funcionamento regular do intestino.
6. Amêndoas
Além de fibras, possuem gorduras saudáveis que ajudam a lubrificar o trato digestivo, contribuindo para o movimento intestinal.
7. Maçãs
Ricas em pectina, uma fibra solúvel, auxiliam na regulação do intestino ao melhorar a consistência das fezes.
8. Leguminosas
Alimentos como feijão e lentilha são ricos em fibras insolúveis, que aumentam o volume fecal e estimulam o intestino.
9. Brócolis
Vegetal com alto teor de fibras e compostos que auxiliam na digestão, ajudando a manter o sistema digestório ativo.
10. Espinafre
Rico em magnésio, contribui para o relaxamento muscular do intestino, facilitando o processo de evacuação.
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