Lula ajudou a Caoa a nascer e a transformar Anápolis em um dos maiores polos automotivos do Brasil, diz copresidente da montadora

Declaração foi feita durante evento na fábrica, que marca nova fase da produção com parceria internacional

Davi Galvão - 26 de março de 2026

o copresidente executivo da Caoa, Carlos Philippe Luchesi de Oliveira Andrade. (Foto: Captura de Tela/YouTube/CanalGOV)

Durante discurso realizado nesta quinta-feira (26) em Anápolis, o copresidente executivo da Caoa, Carlos Philippe Luchesi de Oliveira Andrade, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve papel importante no início da trajetória da montadora no município.

Segundo o executivo, a presença de Lula na inauguração da fábrica, há quase duas décadas, foi decisiva para consolidar o projeto industrial que hoje coloca Anápolis entre os principais polos automotivos do Brasil e da América Latina.

“Celebramos uma história de coragem, uma história de visão e, acima de tudo, uma história de confiança no Brasil. Há quase 20 anos, aqui mesmo, iniciamos um sonho que parecia ousado para muitos, mas que para nós sempre foi claro: acreditar na força da indústria brasileira e no potencial do povo de Goiás”, afirmou.

Carlos Philippe também destacou o simbolismo do retorno do presidente ao mesmo local, agora em um novo momento da empresa, marcado pela expansão e parceria com a Changan.

“É uma honra recebê-lo aqui novamente. O senhor esteve presente ao lado do nosso pai, Dr. Carlos, na inauguração desta fábrica, uma fábrica que ajudou a nascer e que hoje se transformou em um dos maiores polos do país”, disse.

A cerimônia marca o início de uma nova etapa da Caoa em Anápolis, com a produção de veículos em parceria com a montadora chinesa Changan, ampliando a capacidade produtiva e reforçando a presença da indústria automotiva na região.

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