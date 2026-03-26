Novo tipo de combustível produzido no Piauí promete substituir o diesel e reduzir custos dos caminhoneiros

Biocombustível produzido no Piauí surge como alternativa ao diesel, mas ainda enfrenta desafios para ganhar escala no Brasil

Gabriel Dias - 26 de março de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Uma nova iniciativa no setor de energia renovável começa a ganhar espaço no Nordeste e pode trazer impactos relevantes para o transporte rodoviário — embora o combustível ainda esteja longe de substituir completamente o diesel tradicional.

No Piauí, uma planta industrial em Floriano passa por expansão para produzir um biocombustível desenvolvido como alternativa ao diesel fóssil.

O projeto é conduzido pela Be8, uma das principais empresas do setor de biodiesel no Brasil.

A empresa assumiu a unidade em 2025 e prevê investir cerca de R$ 63,4 milhões para ampliar a produção ao longo dos próximos anos.

Alternativa ao diesel, não substituição imediata

O combustível, chamado BeVant, é produzido a partir de matérias-primas renováveis, como óleos vegetais, gorduras animais e resíduos reciclados.

Segundo a fabricante, ele pode ser utilizado em motores a diesel sem necessidade de adaptação — característica comum a combustíveis do tipo diesel renovável.

Ainda assim, especialistas apontam que esse tipo de solução tende a complementar, e não substituir totalmente, o diesel no curto prazo.

Produção ainda em expansão

A expectativa é que a planta amplie sua capacidade gradualmente, dentro de um projeto de longo prazo. Apesar disso, os volumes iniciais ainda são considerados modestos em comparação ao consumo nacional de diesel.

Além disso, embora a iniciativa seja relevante para o estado, o Nordeste já possui tradição na produção de biodiesel, o que relativiza o caráter de pioneirismo.

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