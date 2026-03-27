Misturar naftalina no limão: para que serve e por que é recomendado

Uma mistura caseira chama atenção pela promessa de limpeza

Daniella Bruno - 27 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Diversas Receitas da Deia)

Misturas caseiras para limpeza fazem sucesso pela praticidade. No entanto, nem todas são totalmente seguras. Algumas combinações exigem atenção redobrada — especialmente quando envolvem substâncias como a naftalina.

Por isso, antes de testar qualquer receita, é fundamental entender seus efeitos. Além disso, é importante destacar que essa mistura não possui comprovação científica ampla, servindo mais como alternativa popular do que solução garantida.

Como preparar a mistura caseira

Primeiramente, corte dois limões em pedaços e coloque no liquidificador. Em seguida, adicione 1 litro de água em temperatura ambiente.

Logo depois, bata por cerca de 5 minutos, utilizando a função pulsar. Dessa forma, você extrai melhor as propriedades do limão, que possui ação ácida e auxilia na limpeza.

Na sequência, coe o líquido com uma peneira para retirar todo o bagaço. Em seguida, acrescente mais 1 litro de água e misture bem.

Agora, prepare a naftalina: envolva cerca de 5 pedras em papel toalha e triture cuidadosamente. Depois disso, adicione à mistura e mexa novamente.

Por fim, acrescente 2 colheres de sal e misture até dissolver. A solução pode ser aplicada em superfícies como micro-ondas, geladeiras e áreas com gordura.

Por que essa mistura chama atenção — e quais os riscos

Em primeiro lugar, o limão atua como agente natural de limpeza, ajudando a remover gordura e odores. Além disso, o sal potencializa a ação abrasiva leve, facilitando a remoção de sujeiras mais difíceis.

No entanto, é essencial reforçar: a naftalina libera gases tóxicos. Ou seja, seu uso exige extremo cuidado. Sempre utilize máscara, evite ambientes fechados e nunca aplique a mistura em locais com contato direto com alimentos.

Além disso, especialistas não recomendam o uso de naftalina para limpeza doméstica. Isso porque a substância foi desenvolvida para repelir insetos, e não para higienização de superfícies.

Portanto, embora a mistura seja divulgada como eficaz, é fundamental avaliar os riscos antes de utilizá-la.

Alternativas mais seguras

Por outro lado, você pode alcançar bons resultados utilizando apenas limão, vinagre ou bicarbonato de sódio. Essas opções são mais seguras e também eficientes na limpeza do dia a dia.

Dessa forma, você evita exposição a substâncias potencialmente prejudiciais e mantém sua casa limpa com menos riscos.

Veja como fazer no vídeo completo

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