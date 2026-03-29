A mansão abandonada de Silvio Santos com mais de 6.000 m² que parou no tempo durante anos

Casa de veraneio em Mairiporã ficou anos sem uso e virou símbolo curioso da história de um dos maiores nomes da TV brasileira

Gabriel Yuri Souto - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Google Street View)

Uma mansão ligada a um dos maiores nomes da televisão brasileira chamou atenção por sua história curiosa. Localizada em Mairiporã, na Grande São Paulo, a antiga casa de veraneio de Silvio Santos passou anos praticamente abandonada, mantendo características originais e despertando interesse nas redes sociais.

Construída na década de 1970, a propriedade ocupa um terreno de aproximadamente 6.000 m², cercado por Mata Atlântica e com acesso direto à represa da Cantareira .

Mansão ficou anos sem uso e virou curiosidade

Durante décadas, o imóvel serviu como refúgio de férias da família Abravanel. No entanto, com o passar do tempo, o espaço deixou de ser utilizado com frequência.

Como resultado, a mansão entrou em um longo período de abandono. Assim, ganhou fama como uma espécie de “relíquia esquecida”, já que manteve boa parte de sua estrutura original por anos .

Esse cenário ajudou a impulsionar o interesse do público, principalmente nas redes sociais.

Estrutura mistura natureza e arquitetura clássica

A mansão possui cerca de 670 m² de área construída e segue um estilo modernista com forte presença de madeira e pedra natural.

Além disso, o imóvel conta com três suítes, salas amplas, cozinha integrada, piscina, spa, casa de hóspedes e até acesso direto à represa.

Outro destaque é o ambiente ao redor, com vegetação preservada e sensação de isolamento, mesmo estando a cerca de 40 minutos da capital paulista .

De abandono a valorização milionária

Após anos sem uso, o imóvel passou por reformas e voltou ao mercado imobiliário. Atualmente, a mansão aparece com valor estimado entre R$ 6 milhões e R$ 6,2 milhões, dependendo da negociação .

Especialistas apontam que o valor não está ligado apenas à estrutura, mas também à história e ao simbolismo do imóvel.

Imóvel carrega valor histórico e cultural

Mais do que uma casa de luxo, a mansão representa um período marcante da televisão brasileira. Afinal, Silvio Santos foi um dos principais nomes da comunicação no país.

Por isso, o imóvel se tornou uma espécie de patrimônio afetivo, reunindo arquitetura, memória e curiosidade.

Assim, a mansão que um dia ficou esquecida agora volta aos holofotes, unindo passado e presente em um único espaço.

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