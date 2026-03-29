Feriado prolongado garantido: 4 dias de folga para todos os trabalhadores brasileiros em abril

Calendário de 2026 reserva uma feriado prolongado de quatro dias de pausa; folga pode variar conforme regras de cada trabalhador

Gustavo de Souza - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Esse ano reserva um dos períodos mais aguardados do calendário de 2026: um intervalo de quatro dias que pode se transformar em feriado prolongado para milhões de brasileiros. Entre os dias 4 e 7 de junho, a combinação de datas cria uma pausa que movimenta o país, ainda que não alcance todos de forma igual.

O feriado em questão é o Corpus Christi, celebrado em 4 de junho. A data aparece como ponto facultativo no calendário federal, assim como a sexta-feira (5), conforme a Portaria MGI nº 11.460/2025. Somados ao sábado (6) e domingo (7), os dias formam o chamado “feriadão”.

Para servidores federais, a folga está formalizada. A portaria permite a suspensão das atividades administrativas nesses dias, garantindo quatro dias consecutivos de descanso, exceto em serviços essenciais.

Já na iniciativa privada, a regra é diferente. Corpus Christi não é feriado nacional obrigatório e depende de legislação local para ser reconhecido. Em muitas cidades, a data é considerada feriado religioso; em outras, não.

A sexta-feira, por sua vez, não é feriado, o que faz com que a liberação dependa de decisão das empresas ou acordos coletivos. Pela legislação, caso haja trabalho em feriados reconhecidos, o pagamento pode ser feito em dobro ou compensado.

Mesmo assim, o período tende a aquecer o turismo e o comércio, impulsionado pela adesão de empresas ao descanso prolongado. Antes de planejar, especialistas recomendam verificar as regras do empregador para evitar surpresas.

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