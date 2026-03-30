Lotofácil 3648: ninguém acerta as 15 dezenas e prêmio dispara para R$ 5 milhões

Apesar de ninguém ter gabaritado o bilhete, mais de 200 apostas faturaram quase R$ 2 mil cada com 14 acertos

Isabella Valverde - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O concurso 3648 da Lotofácil, realizado na noite do último sábado (28), terminou sem ganhadores na faixa principal. Como ninguém conseguiu acertar as 15 dezenas sorteadas, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio disparou para R$ 5 milhões.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), foram: 01 – 02 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 22

Apesar de ninguém ter gabaritado o bilhete, mais de 200 apostas faturaram quase R$ 2 mil cada com 14 acertos.

Próximo Sorteio

O próximo concurso (3649) será realizado na segunda-feira (30). A estimativa de prêmio é de R$ 5 milhões. Além disso, o valor acumulado para o sorteio especial da Lotofácil da Independência já ultrapassa a marca de R$ 86 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país, ou de forma online pelo portal Loterias CAIXA e aplicativo oficial. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,00.

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