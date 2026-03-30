Os signos com mais sorte para ganhar na Mega-Sena em abril, segundo a astrologia

Movimentos astrológicos indicam período mais favorável para alguns signos, especialmente em questões financeiras e oportunidades inesperadas

Gabriel Yuri Souto - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Com a chegada de abril, muitos apostadores voltam suas atenções para a sorte — inclusive na Mega-Sena. E, segundo previsões astrológicas, alguns signos podem viver um momento mais favorável quando o assunto é dinheiro e oportunidades inesperadas.

Apesar disso, especialistas reforçam que a loteria continua sendo um jogo de azar, com probabilidades muito baixas de acerto, independentemente do signo . Ainda assim, a astrologia segue sendo usada como referência simbólica para quem gosta de apostar com “uma ajudinha do universo”.

Signos que aparecem com mais sorte em apostas

De acordo com previsões recentes e tendências astrológicas para 2026, alguns signos se destacam quando o assunto é sorte financeira.

Leão

Leão aparece como um dos signos mais favorecidos, principalmente por influência de Júpiter, planeta associado à expansão e prosperidade.

Esse posicionamento costuma trazer oportunidades inesperadas e momentos de destaque, o que, segundo a astrologia, pode aumentar a “sorte” em jogos .

Gêmeos

Geminianos também entram na lista por viverem uma fase de dinamismo e oportunidades múltiplas.

A sorte desse signo costuma estar ligada ao timing e à capacidade de aproveitar chances rápidas, o que pode refletir em apostas .

Touro

Touro se destaca pela estabilidade e pela conexão com ganhos materiais.

Segundo previsões, o signo pode viver um momento mais favorável para dinheiro, especialmente ligado a decisões mais seguras .

Escorpião

Escorpião aparece com frequência em listas ligadas à sorte em loterias.

Isso ocorre porque o signo é associado a transformações e ganhos inesperados, características que combinam com o universo das apostas .

Aquário

Aquário também entra no radar por estar ligado à inovação e a acontecimentos fora do comum.

Assim, pode vivenciar situações inesperadas que, simbolicamente, são associadas à sorte .

Por que abril é considerado um mês favorável

A astrologia aponta que abril traz movimentações planetárias ligadas à expansão, ação e tomada de decisões.

Esses alinhamentos criam um cenário mais propício para mudanças e oportunidades, inclusive no campo financeiro .

Além disso, alguns trânsitos favorecem clareza mental e confiança, o que pode influenciar escolhas — inclusive na hora de apostar.

Astrologia não garante prêmio

Mesmo com previsões positivas, é importante lembrar que a Mega-Sena funciona com base em probabilidades matemáticas.

A chance de acertar os seis números é extremamente baixa, chegando a cerca de 1 em mais de 50 milhões de combinações possíveis .

Por isso, previsões astrológicas devem ser vistas como entretenimento e não como garantia de ganho.

Como usar a astrologia ao apostar

Muitas pessoas utilizam o signo como forma de escolher números ou datas para jogar.

Embora isso não altere as chances reais, pode ajudar a criar uma conexão pessoal com a aposta e tornar a experiência mais divertida.

Assim, abril surge como um período simbólico de maior “sorte” para alguns signos — mas sempre com responsabilidade.

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