Marca de roupa muito famosa no Brasil anuncia o fechamento de 24 lojas nesse país

Empresa aposta em estrutura mais enxuta e reduz unidades para preservar rentabilidade até 2026

Isabella Victória - 16 de fevereiro de 2026

O cenário do varejo europeu voltou a acender um alerta no setor de moda.

A C&A, marca amplamente conhecida pelo público brasileiro, confirmou que vai encerrar 24 lojas físicas na França até 2026, como parte de uma reconfiguração estratégica no país.

Além disso, o plano inclui a desativação de aproximadamente 50 pontos de venda que operam dentro de hipermercados parceiros.

A medida integra um movimento maior de reorganização, diante de um mercado marcado por consumo mais retraído e avanço acelerado do comércio eletrônico.

Mas o que levou a empresa a tomar essa decisão e quais serão os impactos dessa reestruturação?

Veja por que a marca optou por fechar dezenas de unidades no país europeu.

Por que a C&A vai fechar lojas na França?

O mercado de moda na Europa enfrenta retração no consumo, concorrência intensa de marcas de baixo custo e crescimento acelerado das vendas online.

Nesse contexto, manter grandes estruturas físicas passou a representar um custo elevado.

Entre os principais fatores que motivaram a decisão estão:

Queda no fluxo de clientes em lojas físicas

Custos fixos altos, como aluguel e energia

Pressão de varejistas digitais e marketplaces internacionais

Necessidade de investir mais em canais online

Com isso, a empresa optou por concentrar esforços em unidades consideradas estratégicas e fortalecer sua presença digital.

O que muda com a reestruturação?

Apesar dos fechamentos, a C&A não deixará o mercado francês.

A intenção é manter uma malha de lojas menor, porém mais eficiente e sustentável no longo prazo.

Além disso, a marca aposta na integração entre físico e digital.

Serviços como retirada de compras online na loja e devoluções presenciais fazem parte do modelo omnicanal que a empresa pretende expandir.

A ideia é oferecer conveniência ao consumidor sem manter pontos de venda que já não apresentam rentabilidade.

Impactos no emprego

Atualmente, a operação da varejista na França emprega milhares de trabalhadores.

O plano pode afetar algumas centenas de postos de trabalho, principalmente nas unidades que serão fechadas.

No entanto, a empresa informou que negocia com representantes dos trabalhadores para reduzir o impacto das demissões. Entre as medidas estudadas estão:

Realocação interna de funcionários

Programas de recolocação profissional

Treinamentos de capacitação

Incentivos financeiros para desligamento voluntário

Parte dos cortes também pode ocorrer por meio de ajustes de despesas nas lojas que continuarão funcionando.

O que esse movimento indica para o varejo?

O fechamento das 24 lojas reforça uma tendência que vem se repetindo no setor de moda europeu: menos pontos físicos e maior investimento no digital.

Para a C&A, o objetivo é sair desse processo com uma estrutura mais enxuta e rentável.

Para o mercado, o movimento sinaliza que o modelo tradicional de grandes redes espalhadas por todo o território precisa se adaptar a novos hábitos de consumo.

Enquanto isso, consumidores continuam migrando para plataformas online, exigindo das marcas rapidez, integração de canais e preços competitivos.

A reestruturação na França mostra que, mesmo gigantes consolidadas, precisam rever estratégias para permanecer relevantes em um cenário cada vez mais digital e competitivo.

