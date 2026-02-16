Marca de roupa muito famosa no Brasil anuncia o fechamento de 24 lojas nesse país

Empresa aposta em estrutura mais enxuta e reduz unidades para preservar rentabilidade até 2026

O cenário do varejo europeu voltou a acender um alerta no setor de moda.

A C&A, marca amplamente conhecida pelo público brasileiro, confirmou que vai encerrar 24 lojas físicas na França até 2026, como parte de uma reconfiguração estratégica no país.

Além disso, o plano inclui a desativação de aproximadamente 50 pontos de venda que operam dentro de hipermercados parceiros.

A medida integra um movimento maior de reorganização, diante de um mercado marcado por consumo mais retraído e avanço acelerado do comércio eletrônico.

Mas o que levou a empresa a tomar essa decisão e quais serão os impactos dessa reestruturação?

Veja por que a marca optou por fechar dezenas de unidades no país europeu.

Por que a C&A vai fechar lojas na França?

O mercado de moda na Europa enfrenta retração no consumo, concorrência intensa de marcas de baixo custo e crescimento acelerado das vendas online.

Nesse contexto, manter grandes estruturas físicas passou a representar um custo elevado.

Entre os principais fatores que motivaram a decisão estão:

  • Queda no fluxo de clientes em lojas físicas
  • Custos fixos altos, como aluguel e energia
  • Pressão de varejistas digitais e marketplaces internacionais
  • Necessidade de investir mais em canais online

Com isso, a empresa optou por concentrar esforços em unidades consideradas estratégicas e fortalecer sua presença digital.

O que muda com a reestruturação?

Apesar dos fechamentos, a C&A não deixará o mercado francês.

A intenção é manter uma malha de lojas menor, porém mais eficiente e sustentável no longo prazo.

Além disso, a marca aposta na integração entre físico e digital.

Serviços como retirada de compras online na loja e devoluções presenciais fazem parte do modelo omnicanal que a empresa pretende expandir.

A ideia é oferecer conveniência ao consumidor sem manter pontos de venda que já não apresentam rentabilidade.

Impactos no emprego

Atualmente, a operação da varejista na França emprega milhares de trabalhadores.

O plano pode afetar algumas centenas de postos de trabalho, principalmente nas unidades que serão fechadas.

No entanto, a empresa informou que negocia com representantes dos trabalhadores para reduzir o impacto das demissões. Entre as medidas estudadas estão:

  • Realocação interna de funcionários
  • Programas de recolocação profissional
  • Treinamentos de capacitação
  • Incentivos financeiros para desligamento voluntário

Parte dos cortes também pode ocorrer por meio de ajustes de despesas nas lojas que continuarão funcionando.

O que esse movimento indica para o varejo?

O fechamento das 24 lojas reforça uma tendência que vem se repetindo no setor de moda europeu: menos pontos físicos e maior investimento no digital.

Para a C&A, o objetivo é sair desse processo com uma estrutura mais enxuta e rentável.

Para o mercado, o movimento sinaliza que o modelo tradicional de grandes redes espalhadas por todo o território precisa se adaptar a novos hábitos de consumo.

Enquanto isso, consumidores continuam migrando para plataformas online, exigindo das marcas rapidez, integração de canais e preços competitivos.

A reestruturação na França mostra que, mesmo gigantes consolidadas, precisam rever estratégias para permanecer relevantes em um cenário cada vez mais digital e competitivo.

