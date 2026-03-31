Se o pai não pagar, avós podem ser obrigados a assumir a responsabilidade pelo pagamento da pensão aos netos

Legislação prevê que obrigação alimentar pode alcançar outros familiares para garantir proteção da criança

Gabriel Yuri Souto - 31 de março de 2026

(Foto: Secult)

Quando o pai deixa de pagar a pensão alimentícia, a dívida não desaparece. Pelo contrário, a obrigação continua ativa até o pagamento. A lei brasileira garante esse direito e prioriza a proteção da criança.

A pensão alimentícia possui natureza obrigatória. Portanto, o pagamento não depende da vontade do responsável. Além disso, a Justiça mantém a cobrança até que a situação seja regularizada.

Pensão alimentícia é um direito garantido por lei

A legislação brasileira trata a pensão como um direito fundamental. Por isso, o Judiciário prioriza o interesse do menor em qualquer situação.

Quando o responsável direto falha, o processo continua. Dessa forma, a Justiça busca alternativas para garantir o sustento da criança.

Consequentemente, outros familiares podem assumir a obrigação.

Quem paga a pensão quando o pai não cumpre

Em regra, o pai deve pagar a pensão. No entanto, quando ele não cumpre a obrigação, a Justiça pode ampliar a responsabilidade.

Nesse cenário, os avós entram como principais responsáveis. Eles podem contribuir de forma complementar ou assumir o pagamento, conforme a análise do caso.

Além disso, em situações específicas, outros parentes próximos também podem participar. No entanto, o juiz avalia a necessidade da criança e a capacidade financeira de cada familiar.

Responsabilidade familiar funciona como efeito em cadeia

A obrigação alimentar segue uma lógica progressiva. Primeiro, a cobrança recai sobre o pai. Em seguida, a Justiça avalia a participação de outros familiares.

Assim, a criança não fica desamparada durante o processo. Esse mecanismo garante continuidade no sustento, mesmo diante da inadimplência.

Não pagar pensão gera consequências graves

O não pagamento da pensão pode trazer punições severas. Entre elas estão cobrança judicial, bloqueio de contas e prisão civil.

Além disso, o responsável pode ter o nome negativado. Isso dificulta o acesso a crédito e serviços financeiros.

Por isso, a lei trata a pensão como uma obrigação séria. O descumprimento pode gerar impactos legais e financeiros relevantes.

Informação ajuda a evitar conflitos

Buscar informação sobre o tema evita problemas maiores. Quando a família entende as regras, reduz conflitos e protege os direitos da criança.

Conhecer a legislação permite agir com mais segurança e evitar prejuízos no futuro.

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