Detran Goiás anuncia novas medidas de segurança após atropelamento em prova de habilitação

Presidente do órgão afirma que uso de veículo particular na prova prática segue norma nacional, mas segurança será reforçada

Ícaro Gonçalves - 29 de março de 2026

Detran vai reavaliar medidas de segurança para candidatos (Fotos: Divulgação/Detran Goiás e Captura de tela/Material cedido ao Portal 6)

Após o acidente com atropelamento durante prova prática de direção ocorrido na sexta-feira (27), em Goiânia, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran Goiás) informou que irá reavaliar os protocolos de segurança para os candidatos sob avaliação na sede do órgão.

Como noticiado pelo Portal 6, uma aluna de 55 anos usava um carro particular para fazer a prova, ou seja, um veículo sem o duplo comandado usado pelo examinador para frear o carro.

Ao final do exame, a mulher perdeu o controle da direção e atropelou uma jovem de 19 anos, que esperava a vez na prova. Outra jovem de 22 anos, que está grávida, quase foi atingida. Ela passou mal e precisou de socorro médico.

Em coletiva de imprensa, o presidente do Detran Goiás, delegado Waldir (UB), afirmou que novos protocolos de segurança serão adotados para prevenir situações semelhantes.

“Vamos mudar o local onde as pessoas ficam [aguardando a vez] e reforçar os protocolos de segurança. Já havia uma recomendação nesse sentido”, disse à imprensa.

Sobre as novas regras que flexibilizaram o processo de habilitação, incluindo a queda da exigência de veículos adaptados, Waldir destacou que o uso de carros particulares segue regulamentação nacional. Disse ainda que o fato, por si só, não aumenta o risco de acidentes.

“Essa questão do duplo pedal não impede que acidentes aconteçam. Situações de estresse podem ocorrer com qualquer pessoa no trânsito”, defendeu.

Waldir chegou a citar um caso ocorrido em 2023, na cidade de Alexânia, quando um candidato que fazia a prova em um veículo adaptado atropelou e matou uma pessoa.

Sobre o atropelamento ocorrido sexta-feira (27), o caso será apurado pelas autoridades competentes e a candidata que dirigia o carro deverá prestar esclarecimentos à Polícia Civil (PC).

O Detran Goiás afirma que irá colaborar com a investigação, com o repasse de imagens captadas por câmeras de segurança. Também informou que presta assistência às vítimas do acidente.

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