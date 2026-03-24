Avaliado em R$ 23,6 trilhões: Brasil descobre tesouro que supera o próprio PIB do país

Estimativas impressionantes colocam país em posição estratégica diante de novas demandas mundiais

Magno Oliver - 24 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Serra Verde)

Uma nova estimativa sobre o potencial mineral brasileiro colocou o país no centro das atenções internacionais.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e projeções do Banco Interamericano de Desenvolvimento, as reservas de terras raras em território nacional podem alcançar um valor de até R$ 23,6 trilhões, montante que supera, em larga escala, o atual Produto Interno Bruto brasileiro, estimado em cerca de R$ 12,7 trilhões.

As chamadas terras raras correspondem a um grupo de 17 elementos químicos essenciais para a indústria moderna, com aplicações diretas em tecnologias de ponta.

Esses minerais são utilizados na produção de baterias, turbinas eólicas, eletrônicos, veículos elétricos e até sistemas militares.

Esse conjunto de aplicações torna esses recursos altamente estratégicos em um cenário global marcado pela transição energética e pela digitalização da economia.

No Brasil, iniciativas como a da Serra Verde Pesquisa e Mineração ganham destaque por colocar o país fora do eixo asiático na produção em escala comercial de elementos magnéticos críticos, como neodímio, praseodímio, térbio e disprósio.

Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, essa capacidade produtiva reforça o potencial do país em ocupar posição estratégica na cadeia global de suprimentos desses materiais.

Apesar do valor expressivo, especialistas alertam que a exploração desses recursos envolve desafios técnicos e ambientais relevantes.

O processo de separação dos elementos é complexo e pode gerar resíduos tóxicos e radioativos, além de impactos como desmatamento e contaminação de solo e água.

Diante disso, o avanço do setor depende de equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade, fator considerado decisivo para transformar essa riqueza potencial em benefício real para o país.

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