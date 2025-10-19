Essa é a cidade em Goiás que faz divisa com nossos irmãos em Tocantins

Aqui está o local se você procura uma rota menos óbvia para conhecer onde Goiás se toca com o Norte

Anna Júlia Steckelberg - 19 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Fazer fronteira é mais do que dividir território: é entrelaçar histórias, culturas e trajetórias humanas. No extremo norte de Goiás, um município singular mantém esse encontro com o Tocantins: é Campos Belos, porta viva entre dois mundos. Segundo registros oficiais do IBGE, Campos Belos soma 18.108 habitantes no Censo de 2022, com densidade demográfica de 24,63 hab/km².

O estado de Goiás, com área de cerca de 340 mil km², faz divisa ao Norte com Tocantins, além de Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O vínculo entre Campos Belos e o Tocantins é algo de presença física e simbólica. Artesãos, comerciantes e visitantes transitam entre as margens desse portal de Goiás, onde o cerrado vai aos poucos se diluindo frente ao manto mais verde e umidade que caracterizam o Estado vizinho. Experientes no convívio com fronteiras culturais, os moradores afirmam que, em dias de festa ou mercado, é comum encontrar produtos, sotaques e hábitos que poderiam pertencer a duas cidades, embora formalmente pertençam a uma só.

Essa é a cidade que faz divisa com nossos irmãos em Tocantins

Historicamente, a demarcação territorial evoluiu com as divisões administrativas do Brasil, de capitanias e províncias, até os estados modernos. Goiás teve seu extremo norte reconfigurado com a criação do estado do Tocantins em 1988, e algumas áreas que antes projetavam influência política ou deslocamentos estavam sob a égide goiana. Campos Belos, por sua localização, resistiu como município goiano que toca o recém­-nascido estado.

Para quem visita, Campos Belos reserva surpresas: ruas tranquilas pontuadas por casas de estilo sertanejo, praças com sombra generosa e sabores artesanais que evocam tradições do cerrado e do Norte. Há quem diga que uma prosa no Mercado Municipal, onde se vendem queijos, mel de palma e artesanato local, é suficiente para perceber como a cultura da fronteira se manifesta no cotidiano.

Da estrada, à medida que se aproxima do entroncamento com as rodovias que levam ao Tocantins, observa-se a transição da vegetação: árvores mais densas, córregos que insistem em transbordar nos meses chuvosos e umidade no ar, lembrando que se está no limiar de outro território biogeográfico.

Se você procura uma rota menos óbvia para conhecer onde Goiás “sugere” passagem para o Norte, vá a Campos Belos. Levante cedo, caminhe pelas ruas silenciosas antes do calor subir, converse com moradores, prove um doce local, e permita-se sentir como se estivesse, ao mesmo tempo, transitando entre dois estados.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!