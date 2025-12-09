Valor do apartamento gigante de Goiânia que tem até elevador para carro impressiona

Corretora publicou um vídeo nas redes sociais contando mais sobre os benefícios exclusivo dos moradores

Davi Galvão - 09 de dezembro de 2025

Corretora viralizou mostrando detalhes sobre o elevador/garagem. (Foto: Instagram/@falacom.andressa)

Um drama que só quem vive em apartamentos sabe é quando se chega em casa cansado, seja do trabalho ou mercado e somente após trancar a porta e sentar no sofá, é que vem a memória da chave, celular, sacola ou o que quer que tenha sido esquecido no carro. Lá embaixo. Longe. Mas agora, e se você tivesse estacionado no meio da sala de estar?

Foi com essa proposta inovadora e bem alto padrão que a corretora Andressa Siqueira viralizou nas redes sociais mostrando uma proposta de um prédio de luxo do Setor Marista.

No imóvel, o elevador da garagem, que comporta carros de grande porte com folga, tem acesso direto aos apartamentos dos moradores. A segurança, claro, é um fator importante que é levado em consideração.

“Esse elevador também é biométrico, ou seja, só acessa o andar desse apartamento quem for cadastrado”, comentou.

Além das quatro vagas tradicionais no piso usual, o apartamento conta com uma vaga vitrine literalmente no interior do imóvel, dando mais praticidade ao dia a dia.

“Mas não é estranho o carro ficar estacionado dentro da sala? Percebam que embora seja uma vaga vitrine, a sua sala fica toda preservada e o carro totalmente reservado”, contou.

Entre as facilidades ofertadas pelo elevador/garagem, Andressa destacou a inegável praticidade em se descarregar malas e sacolas, mas também algo que muitos valorizam acima de tudo: a privacidade.

“Se você for uma pessoa reservada e querer privacidade, para poder entrar no elevador e sair, sem ter que dividir com ninguém”, pontuou.

O apartamento tem 404 metros quadrados e está avaliado em R$ 6,9 milhões.

Fora da realidade

Nos comentários, apesar dos internautas terem apreciado a novidade tecnológica, muitos aproveitaram a oportunidade para brincar sobre o porquê do algoritmo ter recomendado algo de um nicho tão exclusivo e de alto padrão.

“Querido algoritmo eu só tenho R$ 9,42 na conta”, ironizou uma usuária.

“Eu comendo miojo e o algoritmo me sugerindo esse vídeo. Será um sinal dos céus? Se for, seu filho tá pronto, Pai”, brincou outro.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Andressa Siqueira | Fala com a Andressa! (@falacom.andressa)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!