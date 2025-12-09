Valor do apartamento gigante de Goiânia que tem até elevador para carro impressiona
Corretora publicou um vídeo nas redes sociais contando mais sobre os benefícios exclusivo dos moradores
Um drama que só quem vive em apartamentos sabe é quando se chega em casa cansado, seja do trabalho ou mercado e somente após trancar a porta e sentar no sofá, é que vem a memória da chave, celular, sacola ou o que quer que tenha sido esquecido no carro. Lá embaixo. Longe. Mas agora, e se você tivesse estacionado no meio da sala de estar?
Foi com essa proposta inovadora e bem alto padrão que a corretora Andressa Siqueira viralizou nas redes sociais mostrando uma proposta de um prédio de luxo do Setor Marista.
No imóvel, o elevador da garagem, que comporta carros de grande porte com folga, tem acesso direto aos apartamentos dos moradores. A segurança, claro, é um fator importante que é levado em consideração.
- Jovem que foi atropelado e morto durante a madrugada na GO-154 estava caminhando no meio da rodovia, afirma motorista
- Homem morre em tiroteio com a PM após atirar na cabeça da namorada; vítima estava cuidando do filho recém-nascido
- Prefeitura de Anápolis abre período de matrícula para vagas em creches e escolas municipais
“Esse elevador também é biométrico, ou seja, só acessa o andar desse apartamento quem for cadastrado”, comentou.
Além das quatro vagas tradicionais no piso usual, o apartamento conta com uma vaga vitrine literalmente no interior do imóvel, dando mais praticidade ao dia a dia.
“Mas não é estranho o carro ficar estacionado dentro da sala? Percebam que embora seja uma vaga vitrine, a sua sala fica toda preservada e o carro totalmente reservado”, contou.
Entre as facilidades ofertadas pelo elevador/garagem, Andressa destacou a inegável praticidade em se descarregar malas e sacolas, mas também algo que muitos valorizam acima de tudo: a privacidade.
“Se você for uma pessoa reservada e querer privacidade, para poder entrar no elevador e sair, sem ter que dividir com ninguém”, pontuou.
O apartamento tem 404 metros quadrados e está avaliado em R$ 6,9 milhões.
Fora da realidade
Nos comentários, apesar dos internautas terem apreciado a novidade tecnológica, muitos aproveitaram a oportunidade para brincar sobre o porquê do algoritmo ter recomendado algo de um nicho tão exclusivo e de alto padrão.
“Querido algoritmo eu só tenho R$ 9,42 na conta”, ironizou uma usuária.
“Eu comendo miojo e o algoritmo me sugerindo esse vídeo. Será um sinal dos céus? Se for, seu filho tá pronto, Pai”, brincou outro.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!