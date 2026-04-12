Aposentadoria aos 55 anos? Veja o que diz a lei para trabalhadores de carteira assinada
Regras atuais do INSS não permitem aposentadoria comum nessa idade, mas existem exceções específicas
A possibilidade de se aposentar aos 55 anos ainda gera dúvidas entre trabalhadores com carteira assinada. Apesar de parecer atrativa, essa idade não faz parte da regra geral da Previdência Social no Brasil.
No entanto, a legislação prevê algumas exceções que podem permitir o acesso ao benefício antes da idade mínima padrão.
O que diz a regra geral
Atualmente, as regras do INSS exigem idade mínima para aposentadoria.
Para trabalhadores CLT:
- homens precisam ter pelo menos 65 anos
- mulheres precisam ter pelo menos 62 anos
Além disso, é necessário cumprir tempo mínimo de contribuição.
Assim, a aposentadoria aos 55 anos não se aplica à maioria dos casos.
Quando é possível se aposentar antes
Apesar da regra geral, existem situações específicas.
Entre elas:
- aposentadoria especial
- aposentadoria por incapacidade permanente
- regras de transição
Nesses casos, o trabalhador pode conseguir o benefício antes da idade mínima tradicional.
Aposentadoria especial
A aposentadoria especial é destinada a quem trabalha exposto a agentes nocivos.
Por exemplo:
- produtos químicos
- ruído excessivo
- condições insalubres
Além disso, o tempo de contribuição exigido pode variar entre 15, 20 ou 25 anos.
Assim, dependendo do caso, é possível se aposentar mais cedo.
Aposentadoria por incapacidade
Outra possibilidade ocorre quando o trabalhador não consegue mais exercer suas atividades.
Nesse caso, o INSS pode conceder aposentadoria por incapacidade permanente.
No entanto, é necessário comprovar a condição por meio de perícia médica.
Regras de transição
Quem já contribuía antes da reforma da Previdência pode se enquadrar em regras de transição.
Essas regras consideram:
- tempo de contribuição
- idade mínima reduzida
- sistema de pontos
Assim, alguns trabalhadores podem se aposentar antes do previsto nas regras atuais.
Importância de analisar cada caso
Cada situação deve ser avaliada individualmente.
Além disso, fatores como tempo de contribuição, tipo de atividade e histórico profissional influenciam diretamente.
Por isso, o trabalhador deve buscar orientação antes de tomar qualquer decisão.
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