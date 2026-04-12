Aposentadoria aos 55 anos? Veja o que diz a lei para trabalhadores de carteira assinada

Regras atuais do INSS não permitem aposentadoria comum nessa idade, mas existem exceções específicas

Gabriel Yuri Souto - 12 de abril de 2026

Aposentadoria dos servidores públicos pode ser afetada por decisão do STF. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A possibilidade de se aposentar aos 55 anos ainda gera dúvidas entre trabalhadores com carteira assinada. Apesar de parecer atrativa, essa idade não faz parte da regra geral da Previdência Social no Brasil.

No entanto, a legislação prevê algumas exceções que podem permitir o acesso ao benefício antes da idade mínima padrão.

O que diz a regra geral

Atualmente, as regras do INSS exigem idade mínima para aposentadoria.

Para trabalhadores CLT:

homens precisam ter pelo menos 65 anos

mulheres precisam ter pelo menos 62 anos

Além disso, é necessário cumprir tempo mínimo de contribuição.

Assim, a aposentadoria aos 55 anos não se aplica à maioria dos casos.

Quando é possível se aposentar antes

Apesar da regra geral, existem situações específicas.

Entre elas:

aposentadoria especial

aposentadoria por incapacidade permanente

regras de transição

Nesses casos, o trabalhador pode conseguir o benefício antes da idade mínima tradicional.

Aposentadoria especial

A aposentadoria especial é destinada a quem trabalha exposto a agentes nocivos.

Por exemplo:

produtos químicos

ruído excessivo

condições insalubres

Além disso, o tempo de contribuição exigido pode variar entre 15, 20 ou 25 anos.

Assim, dependendo do caso, é possível se aposentar mais cedo.

Aposentadoria por incapacidade

Outra possibilidade ocorre quando o trabalhador não consegue mais exercer suas atividades.

Nesse caso, o INSS pode conceder aposentadoria por incapacidade permanente.

No entanto, é necessário comprovar a condição por meio de perícia médica.

Regras de transição

Quem já contribuía antes da reforma da Previdência pode se enquadrar em regras de transição.

Essas regras consideram:

tempo de contribuição

idade mínima reduzida

sistema de pontos

Assim, alguns trabalhadores podem se aposentar antes do previsto nas regras atuais.

Importância de analisar cada caso

Cada situação deve ser avaliada individualmente.

Além disso, fatores como tempo de contribuição, tipo de atividade e histórico profissional influenciam diretamente.

Por isso, o trabalhador deve buscar orientação antes de tomar qualquer decisão.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!