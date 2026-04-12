O apartamento da Socialite de R$ 48 milhões, 600 m² e IPTU de R$ 110 mil com vista panorâmica de tirar o fôlego

Mudança de famosa para apartamento em Ipanema reacende debate sobre luxo, exclusividade e valorização imobiliária na orla mais cobiçada do Rio

Gustavo de Souza - 12 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Cap Ferrat Ipanema)

Narcisa Tamborindeguy abriu um novo capítulo da vida na Zona Sul do Rio ao trocar o tradicional edifício Chopin, em Copacabana, por um apartamento de alto padrão no Cap Ferrat, em Ipanema.

A mudança chamou atenção não só pelo endereço, mas pelos números que cercam o imóvel: 600 metros quadrados, valor estimado em R$ 48 milhões e IPTU em torno de R$ 110 mil.

A troca recolocou em evidência um tema recorrente no mercado de luxo: o peso do endereço. Se o Chopin segue como símbolo do glamour carioca, o novo imóvel de Narcisa representa um padrão ainda mais reservado, com vista panorâmica para a praia e estrutura voltada à exclusividade.

Localizado na Avenida Vieira Souto, o Cap Ferrat é tratado como um dos edifícios mais prestigiados de Ipanema. O condomínio reúne características que ajudam a explicar o valor elevado das unidades, como um apartamento por andar, metragens amplas e área nobre à beira-mar.

Além da vista privilegiada, o imóvel tem quatro suítes, cinco banheiros e grandes painéis de vidro, que ampliam a presença da paisagem em diferentes ambientes da casa.

A decisão também passou a ser interpretada como movimento estratégico, uma vez que análises do setor imobiliário apontam comportamentos distintos entre áreas tradicionais da orla carioca, com Ipanema em posição de destaque entre os endereços mais valorizados da cidade.

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